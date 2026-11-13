El cantante Carlos Baute visita este viernes ‘Mira quién viene a cenar’

El programa de Televisión Canaria Mira quién viene a cenar recibe esta semana a Carlos Baute, uno de los artistas venezolanos más reconocidos internacionalmente y una de las figuras más queridas de la música en español. Rafa Méndez abre las puertas de su casa al cantante para compartir una velada distendida, marcada por la simpatía, el buen humor y una conversación muy personal. La cita es este viernes, a las 23.15 horas, en el canal autonómico.
La conexión de Carlos Baute con Canarias se remonta a varias generaciones. Su padre y sus abuelos paternos son originarios de las Islas y el artista, hijo de emigrantes canarios en Venezuela, se refiere con frecuencia a este territorio como su segundo hogar. Durante la cena, comparte con Rafa Méndez recuerdos, experiencias y reflexiones sobre su trayectoria musical y su vínculo especial con Canarias.
La velada contará además con una sorpresa muy especial: la cantante canaria Haridian León, admiradora del artista, llamará a la puerta de la casa para saludarle y compartir unos minutos con él. Su presencia añade un momento cercano y emotivo a una noche en la que la música y las confidencias serán protagonistas. Para la ocasión, Luna Zacharias, la chef y vecina de Rafa Méndez, prepara un menú inspirado en el invitado: chips de plátano macho y arepas, mientras que el broche dulce llegará con un exótico bizcocho de plátanos caramelizados al curri.