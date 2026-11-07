El Centro Hípico Delnorte celebra en El Sauzal una jornada de inclusión social

El Centro Hípico Delnorte, situado en el municipio tinerfeño de El Sauzal y dirigido por Samuel Santos, acogió este sábado una jornada de convivencia y sensibilización social en la que participaron empleados de Sada Canarias, junto a un grupo de usuarios de la asociación Down Tenerife.
La actividad, desarrollada a través de la Fundación Randstad, tuvo como principal objetivo fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, así como promover valores de convivencia, respeto, igualdad de oportunidades y participación social.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de un completo programa de actividades diseñado para favorecer la interacción entre los participantes y acercarlos al entorno natural y al mundo ecuestre, poniendo de relieve los beneficios físicos, emocionales y sociales que puede proporcionar el contacto con los caballos.
El encuentro incluyó charlas de sensibilización, visitas a las instalaciones de la granja, talleres de manualidades y distintas actividades relacionadas con el conocimiento de los animales. Uno de los momentos más especiales fue el contacto directo con los caballos del centro, que los participantes pudieron conocer de cerca y montar, disfrutando de una experiencia enriquecedora en un ambiente de compañerismo y colaboración.
La jornada concluyó con un encuentro gastronómico servido por Nona Rosa, que permitió compartir impresiones y experiencias entre los asistentes, los organizadores y el equipo del centro hípico. Desde el Centro Hípico Delnorte expresaron su satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa y agradecieron la implicación de todas las entidades, trabajadores y participantes que hicieron posible una jornada marcada por la solidaridad y la convivencia.
Este tipo de encuentros contribuye a visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad y a reforzar la importancia de construir entornos laborales y sociales más inclusivos, demostrando que el deporte, la naturaleza y el contacto con los animales también pueden convertirse en valiosas herramientas de integración.