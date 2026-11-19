La Sinfónica de Tenerife continúa este jueves con las funciones escolares de El viaje de Cóclea, un concierto escenificado que acerca a los más pequeños el funcionamiento del oído a través de la música, el teatro y la imaginación.
La Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife acoge las últimas funciones, tras las celebradas ayer, con un total de 1.348 participantes procedentes de 24 centros educativos y sociales de 10 municipios. Mañana viernes, el espectáculo se trasladará al Auditorio de Guía de Isora, donde se espera a más de 360 personas.
Cóclea, una pequeña habitante del oído con forma de caracol, sueña con conocer el mundo exterior, pero serán los sonidos los que lleguen hasta ella con melodías y vibraciones. La soprano Belén Quirós da vida al personaje, acompañada por siete músicos de cuerda de la orquesta tinerfeña, en una propuesta que combina música y narración para explicar cómo escuchamos y la importancia de cuidar el oído. El fin de semana habrá cuatro funciones familiares en el Auditorio, dos el sábado para niños a partir de tres años y otras dos el domingo para bebés menores de tres años.