El Festival Internacional del Cuento de Los Silos ensalza la figura de las lavanderas

El Festival Internacional del Cuento de Los Silos regresará el 4 de diciembre con su trigesimoprimera edición, que reunirá a creadores de varios países y ofrecerá actividades para todos los públicos. Los lavaderos del municipio acogerán sesiones de cuentos en homenaje a las lavanderas, un oficio femenino esencial en la vida comunitaria, aunque históricamente relegado a la sombra. La programación, presentada ayer en el patio del antiguo Convento de San Sebastián, se extenderá también por otros rincones del municipio, como callejones, balcones, la costa y las montañas.
Cita internacional
La dimensión internacional volverá a ser una de las señas de identidad del encuentro. Entre los invitados figuran Rodolfo González y Ana Belén Madrigal (Costa Rica), Nicolás Buenaventura (Colombia), Alfonso Cruz y Rosa Gonçalves (Portugal), y Trifonia Melibea Obono (Guinea Ecuatorial). Esta última, reconocida novelista y activista africana, será la encargada de inaugurar la edición, el 4 de diciembre, a las 18.00 horas. También participarán artistas de otras islas y provincias.
Como antesala, la actividad comenzará el próximo 10 de noviembre con las visitas escolares, una iniciativa que ha acercado el fomento de la lectura y el arte de contar historias a miles de estudiantes canarios a lo largo de la amplia trayectoria del festival.
PROPUESTAS
La oferta incluirá espectáculos musicoliterarios, actividades gastronómicas, exposiciones y talleres de origami. Entre las novedades destaca la colaboración con el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec), que se traducirá en un concurso de relatos cinematográficos y una muestra de cortometrajes de animación. El programa sumará además un taller de relaciones epistolares, impartido por el profesor Andrés Novoa, y otro de elaboración de jabones, a cargo de The Soap House y acompañado por los cuentos del narrador Juanma Moreno.
Durante la presentación, el director del festival, Ernesto Rodríguez Abad, reivindicó la importancia de estos encuentros para detenerse, emocionarse y reflexionar frente al ritmo acelerado de la actualidad.
La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso, destacó que el municipio “ha convertido la palabra en seña de identidad” y defendió la cultura como herramienta para construir una sociedad “tolerante, libre, igualitaria, crítica”. Por su parte, el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, subrayó la capacidad del festival para llevar acontecimientos de proyección internacional fuera de los principales núcleos metropolitanos.