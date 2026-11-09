El Festival Serenada teje un diálogo creativo entre músicos y poetas de las Islas

Puerto de la Cruz incorpora a su programación cultural una nueva propuesta que busca tender puentes entre la música y la poesía. Serenada celebrará los días 20 y 21 de noviembre su primera edición con un formato íntimo que invita a detener el tiempo, compartir universos creativos y generar un espacio de encuentro entre artistas y público. Los jardines de la iglesia anglicana, situados en el entorno del Parque Taoro, serán el escenario de las actividades, que combinarán conciertos y experiencias artísticas.
Uno de los ejes del encuentro será Cantando Poetas, una iniciativa que reunirá a seis músicos canarios procedentes de distintas islas para crear un repertorio inédito a partir de la obra y la voz de los poetas participantes. Teresa Gubern, Miriam G. A., Sandra Padrón, Odeluwa, Patricia Figueroa y Miss Rina serán las encargadas de dar forma a esta primera Cartografía Emocional de Canarias, un archivo musical que crecerá con las sucesivas ediciones del festival y que recogerá la interpretación personal de cada artista sobre los textos y universos literarios compartidos.
El proceso creativo se abrirá al público en dos sesiones. La primera tendrá lugar el viernes 20, a las 19.45 horas, en el Espacio Circular del festival, con Salomé Moreno, Della Du y Xavi Suárez. Moreno transita entre la canción de autor y el folk-pop contemporáneo, con una mirada cercana al territorio; Della Du combina influencias latinas y R&B, mientras que Suárez, cantautor grancanario, desarrolla una propuesta de composición intimista.
El sábado 21, a las 19.15 horas, tomarán el relevo Claudia Álamo, Silvia Izquierdo y La Cangreja. La artista herreña Álamo trabaja con sonidos de raíz y folk canario; Izquierdo es compositora y miembro del grupo Lula Mora, mientras que La Cangreja mostrará su faceta como cantautora. Ambas sesiones serán de entrada libre hasta completar el aforo.
Otras propuestas
La programación del viernes 20 comenzará con Darío Meta y Piano Inesperado, una propuesta que busca acercar el recital de piano a públicos diversos sin renunciar al rigor musical. La iniciativa rompe con la solemnidad habitual de este formato y plantea un recorrido por melodías, ritmos y armonías de distintas épocas y estilos, con explicaciones que permiten descubrir las conexiones entre ellos.
Esa misma jornada actuará Depedro, que ofrecerá un concierto exclusivo en formato acústico. Las entradas para esta cita se pondrán a la venta próximamente a través de la página web oficial del festival, www.serenada.es. El resto de las actividades tendrá acceso libre hasta completar el aforo.
El sábado será el turno de Sheila Blanco, que presentará Cantando a las poetas del 27. Acompañada por su piano, la cantante y compositora pondrá música a textos de Carmen Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarinéu. Cada composición estará precedida por una breve aproximación a la vida y la obra de su autora, en un recorrido que recupera las voces de estas creadoras.
La jornada se completará con Elsa Moreno y Prácticas para Inmanecer, una propuesta que combina poesía, cuerpo y naturaleza. El encuentro cerrará cada noche con Somnolencia Programada, una experiencia concebida para invertir las convenciones del espectáculo: en lugar de mantener la atención sobre un intérprete, el público podrá cerrar los ojos y dejarse llevar. Este epílogo busca acompañar la transición hacia el descanso y devolver progresivamente el cuerpo a la calma. Se desarrollará en cuatro pases, con un máximo de 25 personas en cada uno, para preservar su carácter íntimo e inmersivo.
Con esta primera edición, Serenada plantea un espacio en el que conviven artistas de distintas generaciones y disciplinas, invitados a compartir sus procesos y a acercarse al trabajo de los demás.