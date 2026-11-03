‘El lago de los cisnes’ y ‘El cascanueces’ se escenifican esta semana en Tenerife

International Ballet Company regresa a Canarias en el marco de su gira de invierno. La compañía, integrada por solistas y bailarines procedentes de Reino Unido, Francia, Ucrania, España e Italia, despliega en los escenarios isleños toda la magia y el virtuosismo técnico de dos de las obras más emblemáticas del repertorio de la danza firmadas por Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893): El lago de los cisnes (1877) y El cascanueces (1892).
El periplo ha comenzado en Gran Canaria y ahora recala en Tenerife, donde hoy martes y mañana miércoles se escenifica El lago de los cisnes (20.00 horas) en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y el jueves se podrá contemplar El cascanueces (20.00 horas). Esta última producción se escenifica el viernes en Arona, en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos (20.30).
“Para nosotros siempre es un honor encontrarnos con el público de Canarias, cuya calidez e interés por la danza clásica convierte cada función en una experiencia inolvidable. Esta gira exige el máximo virtuosismo dramático de nuestro cuerpo de baile”, señala Cristina Terentiev, directora artística del International Ballet Company.
Ambos espectáculos están diseñados para todos los públicos y destacan por una escenografía suntuosa y figurines deslumbrantes. Las entradas para asistir a las distintas funciones ya se encuentran disponibles en los canales habituales de los espacios donde se representan, así como en Tomaticket.es, tusreservasonline y https://4tickets.cat/ibc/, contando con tarifas especiales y descuentos para centros de danza, estudiantes y grupos.
LA COMPAÑÍA
International Ballet Company es una compañía creada por profesionales de la danza con la finalidad de salvaguardar y difundir el patrimonio del ballet clásico a nivel internacional. Sus cuidadas producciones recorren los principales teatros de Europa, sumando el talento de solistas galardonados y un cuerpo de baile de rigurosa formación académica.