El Premio Baldomera García de Investigación recae en el historiador Rubens Ascanio

El Ayuntamiento de Tacoronte ha otorgado el Premio Baldomera García de Investigación Histórica al historiador Rubens Ascanio, que presentó a esta segunda edición del certamen el proyecto de investigación Tacoronte: tejido asociativo, cambio social y memoria democrática (1904-1973), según se dio a conocer este jueves en la Casa de la Cultura del municipio, dentro del programa del VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte.
El proyecto ganador, detalla su autor, “analiza la construcción colectiva de un movimiento cultural que se generó en Tacoronte, concretamente, el Círculo Minerva y otros colectivos similares, y trata de conectar la forma en que ese asociacionismo que se estuvo construyendo desde los años 20 del siglo pasado generó un grupo de personas que fueron referencia en los ámbitos intelectual, sindical y político en Canarias”.
Un jurado compuesto por los expertos Judit Gutiérrez de Armas, José Ramón Cebrián Guimerá y Ágatha Ayala González evaluó los cinco proyectos presentados y decidió por unanimidad conceder el premio, dotado con 2.500 euros y diploma acreditativo, a Ascanio.
LA AGENDA
El segundo y último fin de semana del VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte contempla la presentación de ocho libros y la entrega del premio literario del festival a la escritora canaria María del Mar Rodríguez, en un acto que se celebra este sábado (19.00 horas).
El acceso a todas las actividades es libre y gratuito hasta completar el aforo. Los actos literarios se desarrollan en la sala Óscar Domínguez de la Casa de la Cultura. Una vez concluida la sección literaria, mañana domingo (13.00 horas), en la plaza del Cristo, el público podrá disfrutar del concurso de tapas elaboradas con productos del Mercadillo del Agricultor, con degustación de vinos de las bodegas del municipio en el acto Vinos con historia: De Tacoronte a tu boca.
Los talleres invitan al público a adentrarse en la práctica literaria para niños y jóvenes (hoy, a las 10.30, Taller de escritura para peques, con Ana Belén Hormiga), para personas adultas (mañana, 10.30, Taller de novela histórica, con Víctor Bello) y a la iniciación en la escritura amazigh (esta tarde, desde las 17.00, con Rumen Sosa). Se desarrollan en la sala Ismael Domínguez de la Casa de la Cultura.
Finalmente, el Auditorio Capitol es el escenario en el que se celebran las actividades teatrales y cinematográficas; para acceder a ellas se requiere la reserva de la entrada en la web del auditorio tacorontero, en el enlace: https://auditoriocapitol.com/. Esta noche (20.30), la compañía de Aranza Coello representa una adaptación de La tuerta, segunda novela de María del Mar Rodríguez.
Mañana domingo se celebran en la misma sala dos actividades con las que se cierra el Festival de Cortos Tacoronte Express y la sexta edición de la muestra literaria en su conjunto: la proyección de los cortos participantes en el concurso (17.30) y la gala de entrega de premios (19.00).
LENGUA GUANCHE
Las actividades literarias comienzan hoy a las 11.30 e incluye la presentación de las obras La muerte de la lengua guanche, de Rumen Sosa; Los amores paralelos, de Mayte Uceda, e Innocentia, de Juan Tranche. Por la tarde, desde las 17.00 horas, Volver de donde no se ha ido, de Ana García-Ramos, y Gracias a la lluvia, de Virginia González Dorta.
Mañana domingo (11.00) se presentan El viaje de las momias canarias, libro coordinado por Antonio Tejera Gaspar; El emperador del Sáhara, de Jesús Giráldez, y La hija del joyero, de Inma Aguilera.