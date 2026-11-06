El PSOE exige reforzar la plantilla del tranvía frente a los retrasos

El PSOE de Tenerife exigió ayer al Cabildo que agilice la cobertura de las plazas de Metropolitano de Tenerife ante las carencias de personal y sus consecuencias para quienes utilizan el tranvía. La secretaria general de los socialistas tinerfeños, Tamara Raya, trasladó esta reclamación tras mantener una reunión con el comité de empresa, junto al portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, y la consejera socialista Marián Franquet, según informaron desde el partido.
Raya explicó que la representación de los trabajadores puso sobre la mesa su preocupación por la falta de personal en las distintas áreas del servicio, desde conductores y controladores hasta mantenimiento. Según señaló, estas carencias están provocando más retrasos y la retirada de trenes de la circulación, con el consiguiente deterioro del servicio.
La dirigente socialista advirtió de que esta situación se suma a la saturación que sufren las personas usuarias del tranvía: “Vagones llenos de gente porque la frecuencia cada vez es menor”.
Desde el PSOE indicaron que el Cabildo debe responder a las necesidades de plantilla con una gestión más ágil que permita recuperar la regularidad del servicio. Raya reprochó que la elaboración de las bases para cubrir las plazas se prolongue durante meses mientras persisten las carencias denunciadas por el comité.
Hechos
“No se puede tardar tantos meses para hacer unas bases para incorporar el personal que falta”, afirmó. La secretaria general insistió al respecto en la necesidad de pasar a los hechos: “Hay que ponerse a trabajar y ponerse a cubrir esas plazas”.
Tamara Raya subrayó que el objetivo del encuentro fue escuchar a la representación de la plantilla, atender sus reivindicaciones y exigir una respuesta al Cabildo. En este sentido, recalcó que disponer del personal necesario afecta tanto a la calidad del transporte como a las condiciones en las que se presta.
“También estamos hablando de seguridad”, advirtió la dirigente socialista, que reclamó actuar para que el tranvía pueda ofrecer un servicio con la frecuencia y las garantías que necesitan sus usuarios y usuarias.