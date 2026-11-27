El programa de Televisión Canaria Mira quién viene a cenar recibe este viernes al timplista majorero Althay Páez, el invitado de una nueva entrega que podrá verse a partir de las 23.30 horas en el canal autonómico. Rafa Méndez abre las puertas de su casa al músico para compartir una charla distendida, plagada de anécdotas, talento musical, sinceridad y buena sintonía.
El encuentro está marcado por las aventuras de un artista inquieto como Althay Páez, que combina su profesión de músico con la enseñanza y otros proyectos que le van surgiendo constantemente. Su naturalidad y espontaneidad le han permitido crecer entre grandes artistas y forjar amistades con personalidades de renombre del panorama mundial, como Rosana, Raquel del Rosario y Yotuel, integrante de Orishas, entre muchas otras.
A lo largo de la velada, Althay repasa su trayectoria musical, los proyectos que ha desarrollado y las experiencias que han marcado su camino. Una conversación cercana y sincera en la que no faltan los recuerdos, las confidencias y la pasión por la música canaria.
Como es habitual, la chef Luna Zacharias, vecina de Rafa, prepara una cena a la altura de la noche. El picoteo estará formado por aceitunas, embutidos ibéricos, queso fresco y frutos secos. Como plato principal, propone un mie goreng de gambas, mientras que el postre llega con un helado de vainilla acompañado de mermelada y nueces.
Mira quién viene a cenar ha contado en anteriores entregas con artistas musicales como Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Iván Torres, Marilia, Mel Ömana, Shaila Dúrcal, Cristina Ramos, Carlos Baute o Mario Falero. También han visitado la casa de Rafa Méndez humoristas como José Ramallo y Conrado Flores, integrantes de El Supositorio, o Aarón Gómez; creadores de contenido como Ceci Wallace y Álex Mercurio, y otros rostros conocidos de la televisión, el cine y el teatro, como Lydia Lozano, Marta González de Vega, Nieves Bravo y Lili Quintana.