El VI Festival de Novela Histórica de Tacoronte recibe a José Carlos Guerra

El VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte inicia su segunda semana este jueves, 12 de noviembre, con la presentación, a las 18.30 horas, del libro Cristóbal de Ponte. La castellanización de Tenerife desde sus comienzos (Editorial Adarve, 2026), de José Carlos Guerra Cabrera. La jornada concluirá a las 20.30 horas con la entrega del II Premio Baldomera García de Investigación Histórica. Ambos actos tendrán lugar en la Casa de la Cultura, con entrada libre.
La presentación contará con el geógrafo Fernando Martín Galán, que conversará con el autor sobre una obra que combina documentación histórica y narración literaria. A través de la vida del comerciante y banquero genovés que financió la conquista de Tenerife, Guerra recorre los 35 años posteriores al sometimiento de la Isla y analiza la transformación de la sociedad insular.
El libro aborda la implantación de los primeros ingenios azucareros, la resistencia de la población indígena y los conflictos derivados del proceso de aculturación, así como las tensiones entre la Corona de Castilla y el gobernador Alonso Fernández de Lugo por la esclavización de los indígenas. También recoge los orígenes del culto a la Virgen de Candelaria y el impacto en Tenerife de acontecimientos como el descubrimiento de América, la rebelión comunera o el saqueo de Roma.
Guerra Cabrera (Güímar, 1947) es licenciado en Filosofía y Filología Inglesa y doctor en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna. Catedrático jubilado, recibió la Cruz de Alfonso X el Sabio en 2008.