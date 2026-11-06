El XX Festival Cuentos Breña Alta conecta desde el sábado Canarias con México

El Festival Cuentos Breña Alta celebrará su vigésima edición desde este sábado y hasta el 15 de noviembre con México y su tradición oral como protagonistas. La programación reúne a narradores de México, Colombia, Galicia y Canarias, en nueve jornadas que contemplan espectáculos, música, exposiciones y talleres para todas las edades.
Entre las propuestas destacadas figura la exposición colectiva Catrinas, con la participación de artistas y colectivos palmeros; un altar de muertos diseñado por la asociación Colmexcan y la muestra Blancanieves en papel, de Sara González, que reinterpreta el cuento de los Grimm mediante el origami.
La ilustradora mexicana Mariana Alcántara firma el cartel de esta edición, una imagen que une una caracola marina con flores de cempasúchil como símbolo del vínculo entre Canarias y México.
El festival prestará especial atención al Día de Muertos y a su forma de honrar la memoria de quienes ya no están. El programa suma actividades familiares, cuentos para bebés y visitas escolares, además de un taller de narración oral impartido por Carolina Rueda.