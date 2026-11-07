Emergencia social en El Hierro ante la llegada de más de 2.000 migrantes en dos días

El Cabildo de El Hierro declaró ayer por decreto la emergencia social y la necesidad de colaboración con las instituciones superiores para la gestión de la actual crisis migratoria después de que la isla, cuya población apenas supera las 12.000 personas, haya recibido a más de 8.000 migrantes durante las últimas cinco semanas en un dramático repunte del tráfico de seres en la llamada ruta atlántica, reconocida como una de las vías marítimas de migración irregular más mortíferas de todo el planeta. Es tal el recrudecimiento de esta catástrofe humanitaria desde que el mes pasado comenzara la tradicional temporada de calmas en esta parte del Atlántico que sus efectos ya se extienden por el Archipiélago, donde solo en los seis días transcurridos hasta ayer en lo que va de noviembre se contabilizan al menos 4.587 supervivientes, una cifra aportada por el Gobierno de Canarias y que, al cierre de esta edición, puede haber aumentado dada la incesante arribada de barcazas.
La Isla del Meridiano es, de largo, el principal punto de destino actual de estas embarcaciones precarias, con el añadido de que solo recibe cayucos, a bordo de los cuales viene mucha más gente que en las pateras y las neumáticas y -lo que es peor- zarpan desde más lejos, lo que dispara el riesgo inherente a tan peligrosa travesía.
El presidente herreño, Alpidio Armas, formalizó ayer esta llamada de auxilio a las autoridades autonómicas y centrales ante una situación que “se ha ido agravando en los últimos días, ejerciendo presión en los diferentes recursos tanto humanos como asistenciales con los que se cuenta en el protocolo”. Solo en los últimos cinco días se han registrado más de 3.000 personas a bordo de una treintena de cayucos, recordó.
Pese a que la sociedad herreña es un ejemplo de solidaridad a la hora de acoger con un mínimo de dignidad a estas víctimas que ponen en riesgo su vida en busca del futuro que se les niega en sus países, las cifras son tan abrumadoras que Armas se ve obligado a tomar esta decisión institucional para dar una respuesta acorde a la situación de forma “coordinada con el resto de las instituciones, porque El Hierro no puede afrontar esto solo”. “Necesitamos más recursos y más medios para evitar que el protocolo que hemos venido realizando durante estos últimos años no se desborde ni se rompa”, comentó.
Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó ayer a las autoridades de Senegal a “reforzar la gestión migratoria” ante el repunte de llegadas a Canarias registrado en las últimas semanas, a la par que apeló a una “solución conjunta” ante una “compleja situación”.
El viaje del ministro no puede ser más oportuno, dado que la inmensa mayoría de los cayucos que protagonizan el actual repunte en la ruta atlántica parten de dicho país africano.
Fernando Grande-Marlaska trasladó estos mensajes en Dakar al ministro de Interior y de la Seguridad Pública senegalés, Mouhmamadou Makhtar Cissé, en una visita que busca reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que se lucran con este tráfico de seres humanos.
“Tenemos que buscar una solución conjunta para hacer frente a esta compleja situación y prevenir que más personas pongan en riesgo su vida emprendiendo peligrosas travesías marítimas”, recordó el ministro español a su homólogo senegalés, sin que ello fuera óbice para reconocerle la “eficacia preventiva” de las fuerzas de seguridad senegalesas, que en 2026 han interceptado 64 embarcaciones y más de 4.000 personas en ruta hacia Canarias.
Senegal padece una profunda convulsión política, dado que su actual Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria.
En este decreto se solicita tanto al Gobierno de Canarias como al Estado la presencia de más medios humanos y una rotación que permita el descanso al personal de los dispositivos de asistencia de Salvamento Marítimo, Servicio Canario de la Salud, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Cruz Roja y ONG que participan en las emergencias.
A este respecto, hay que apostillar que Salvamento Marítimo duplicó ayer sus salvamares (embarcaciones de rescate) en El Hierro con la incorporación de otras dos procedentes de La Gomera y Tenerife, reaccionando así a las quejas expresadas 24 horas antes desde el sindicato CGT (mayoritario entre los trabajadores de dicho organismo estatal), por las que lamentaban la falta de previsión para reforzar su plantilla ante la referida temporada de calmas.
Hay dos datos significativos al respecto: es tal el ritmo de trabajo que los rescatadores apenas descansan tres horas al día, y una de las salvamares con base en El Hierro hasta quedó inoperativa temporalmente porque se quedó sin combustible.
Lamentablemente, la ruta atlántica sigue demostrando su directa relación con la muerte, y en los primeros seis días de este noviembre se contabilizaron al menos ocho fallecimientos, siete en un cayuco de primero de mes que llegó con dos cadáveres (los otros cinco fueron arrojados por la borda) y uno más registrado ayer.
Lo peor de todo es que esta crisis humanitaria no deja de crecer. Solo ayer llegaron a Canarias al menos 1.066 migrantes en 10 embarcaciones, 1.003 de ellos al muelle herreño de La Restinga, cuyos vecinos se desviven por los migrantes pese a que este caos perjudica directamente a los tres motores de su economía: la pesca, el turismo y el buceo, como recordaba ayer Alpidio Armas.