La historietista Teresa Valero es la artista invitada de este año en Entre viñas y viñetas, una de las propuestas destacadas de la agenda de la vigesimotercera edición del programa Noviembre Mes del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna. Al igual que ayer, la autora estará firmando ejemplares este viernes en la Librería Lemus, en horario de 18.00 a 20.00 horas, y además participará en un encuentro abierto a la ciudadanía junto al especialista Manuel Darias, colaborador de DIARIO DE AVISOS y Premio Taburiente de su fundación, cuya página Historieta es toda una referencia del arte secuencial en España.
Durante la presentación de la iniciativa, la concejala de Desarrollo Rural de La Laguna, Cristina Ledesma, quiso felicitar al Consejo Regulador y a la Librería Lemus “por su capacidad de innovación, continuidad y desarrollo de actividades como esta, en la que venimos colaborando desde hace años y que están ya consolidadas en el calendario del municipio”. La edil también tuvo palabras de agradecimiento para Teresa Valero, a la que invitó a sumergirse “en los encantos de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y a disfrutar de esta enriquecedora fusión entre los amantes de las viñetas y los sabores enológicos”.
La gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, Mari Paz Gil, señaló que esta nueva entrega de Viñas y Viñetas sitúa a La Laguna “en el centro de las miradas del mundo del cómic nacional, gracias a la participación de Teresa, que tanta admiración despierta con su elegante arte realista, donde la historia reciente de nuestro país cobra un especial protagonismo”.
Asimismo, el representante de la librería que acogerá estos días la firma de ejemplares, Paco Lemus, destacó que, “gracias a esta colaboración, hemos tenido la satisfacción de recibir en la ciudad a más de 28 creadores destacados del mundo de la historieta. Hoy tenemos el placer de contar con una de las autoras más relevantes e influyentes del cómic actual”.
Valero se mostró encantada de compartir en estas jornadas un rato de lectura y conversaciones con el público lagunero y felicitó al Ayuntamiento y a las entidades implicadas por esta propuesta tan innovadora, “que mezcla para mí dos aspectos fundamentales de la cultura, como son el vino y la lectura, en este caso de cómics, que tienen más cosas en común de lo que podríamos pensar”.
Al término del acto, la viñetista compartió impresiones y los contenidos de sus últimas obras con el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez.
TRAYECTORIA
Teresa Valero, tras pasar inicialmente por el sector de la animación, debutó en el mundo de la historieta como guionista con la serie Brujeando (2008), con dibujos de Juanjo Guarnido. A continuación, formó parte de Curiosity Shop (2011), ilustrada por Montserrat Martín. También ha trabajado como guionista en la obra Gentlemind (2022), junto a Juan Díaz Canales y Antonio Lapone.
En 2021 publicó su primer trabajo extenso con la autoría al completo, incluyendo guion y dibujo de su firma, con Contrapaso: Los hijos de los otros, galardonado con el premio Zona Cómic. Su segunda entrega, Contrapaso: Mayores, con reparos, ganó el premio a la Mejor Obra de Autoría Española en el Salón del Cómic de Barcelona en 2026. Todas sus publicaciones editadas en España llegan bajo el sello de Norma Editorial.
El talento de Teresa Valero se suma ahora a la larga lista de historietistas que ya han pasado por la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo en los 19 años de vida de esta cita, única en el panorama español al fusionar el arte del vino con la creatividad de las viñetas. Esta alianza enológica con los tebeos se ha convertido en un homenaje del noveno arte a la bebida social por excelencia.