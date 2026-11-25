Javier Moro recibió este miércoles, 25 de noviembre, el Premio Núñez de la Peña con el que el Festival de Literatura y Género Histórico, Haciendo Historia, reconoce su trayectoria literaria. El escritor tinerfeño José Zoilo Hernández, codirector del Festival, condujo la ceremonia en la que Javier Moro recibió la distinción de manos del concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Dailos González. La emblemática Casa Lercaro, sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, fue el escenario de este reconocimiento.
El escritor tinerfeño José Zoilo Hernández, codirector del Festival, fue el encargado de presentar al homenajeado y exponer los motivos por los que Haciendo Historia ha querido reconocer la trayectoria literaria de Javier Moro, destacando su capacidad para conjugar el rigor de la investigación histórica con la narrativa y acercar al lector grandes acontecimientos del pasado a través de las vidas de sus protagonistas.
Moro toma así el relevo de figuras de reconocido prestigio en el género histórico como Luis Zueco, Isabel San Sebastián, Simon Scarrow o el propio José Zoilo Hernández, distinguidos en anteriores ediciones del Festival. Diseñado por el reconocido escultor Julio Nieto, afincado en Tenerife, el galardón representa el universo creativo del escritor a través de dos perfiles superpuestos y una red de conexiones neuronales que simboliza el nacimiento de las ideas y las historias. La obra establece así un diálogo entre la memoria histórica y el poder de la palabra como vehículo para generar conocimiento, interpretar el presente y preservar nuestro legado cultural para las generaciones futuras.
“Recibir el Premio Núñez de la Peña en esta ciudad y hacerlo entre los muros centenarios de esta Casa Lercaro es mucho más que un honor literario, es una profunda emoción intelectual y humana”, expresó Moro al valorar el reconocimiento. El autor se refirió a la literatura histórica “como un oficio solitario, hecho de archivos, de cartas olvidadas y de muchas horas de dudas”. También expresó su gratitud por la acogida de sus obras en “una tierra cargada de memoria y de historia como Tenerife”. El novelista agradeció el compromiso y la implicación de las instituciones públicas que “apoyan e impulsan” el desarrollo de festivales que tienen como uno de sus principales objetivos fomentar la cultura y la lectura.
Dailos González ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna a un festival que “cada año reúne en su programación a una extraordinaria nómina de grandes autores y autoras, representados en esta edición con este reconocimiento más que merecido a Javier Moro, un magnífico escritor que cuenta con numerosos lectores en el Archipiélago”.
Javier Moro será también protagonista esta tarde, a partir de las 20:00 horas, de un encuentro con sus lectores en la Casa Lercaro, sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife. En el transcurso de este acto, abierto al público, tendrá lugar la entrega pública del Premio Núñez de la Peña por el escritor y codirector José Zoilo, una cita que permitirá compartir con los asistentes el reconocimiento a su trayectoria literaria y acercarse al proceso creativo y al universo narrativo del autor. Entrada libre hasta completar aforo.
El oficio de reconstruir el pasado
Escritor, periodista, guionista y productor de cine, cuya obra se caracteriza por la combinación de investigación histórica y narración literaria, con especial atención a personajes reales cuyas vidas se entrelazan con grandes acontecimientos políticos y sociales. Formado en Historia y Antropología, el escritor ha situado sus relatos en escenarios tan diversos como la India, Brasil o la Amazonia, acercando al lector episodios y figuras históricas a través de una mirada narrativa.
Entre sus obras más destacadas se encuentran Pasión India, El sari rojo o A flor de piel. A estos títulos se suma El imperio eres tú, novela con la que obtuvo el Premio Planeta en 2011 y en la que narra la vida de Pedro I, primer emperador de Brasil, que abandonó Lisboa huyendo de las tropas invasoras de Napoleón Bonaparte. El escritor madrileño también fue reconocido con el Premio Primavera de Novela por Mi pecado (2018), una obra que relata la historia de Conchita Montenegro, actriz española que triunfó en Hollywood con tan solo 19 años.
La curiosidad por otras culturas, los viajes y la búsqueda de testimonios han marcado la trayectoria de Javier Moro, cuyo proceso creativo trasciende la documentación bibliográfica para adentrarse en los escenarios y las circunstancias que rodearon a sus protagonistas. Su literatura concede especial relevancia a figuras que, pese a haber desempeñado un papel significativo en la historia, han permanecido durante décadas en un segundo plano de la memoria colectiva. A través de ellas, el autor aborda cuestiones universales como la identidad, la libertad, la ambición, el poder y la capacidad de transformar el curso de los acontecimientos.
Con este reconocimiento, Haciendo Historia reafirma su compromiso con quienes han hecho de la literatura una herramienta para comprender el pasado e interpretar el presente. El Festival continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre escritores, historiadores, investigadores y lectores, reivindicando el valor de la cultura y la memoria como elementos esenciales para entender nuestra sociedad. Desde San Cristóbal de La Laguna, el certamen sigue tendiendo puentes entre la creación literaria, el conocimiento histórico y la ciudadanía, con la convicción de que acercarnos al pasado es también una forma de construir el futuro.
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está patrocinado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.