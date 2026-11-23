La Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología, en colaboración con el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC), organiza la presentación del libro Patagonia, país de la ausencia, de Melchor Núñez Pérez. El encuentro tiene lugar este lunes, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y contará con entrada libre hasta completar el aforo.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, señala la importancia de impulsar iniciativas que acercan la creación literaria y el conocimiento a la ciudadanía. “Los museos son espacios abiertos al encuentro, la reflexión y el intercambio de experiencias y, actividades como esta, amplían las posibilidades de acercarse a otras realidades y enriquecen la programación cultural que ofrecemos”, subraya.
En Patagonia, país de la ausencia, el autor comparte su mirada sobre la Patagonia y Tierra del Fuego y reflexiona sobre las distintas formas de aproximarse a un territorio. Frente a la perspectiva de quien permanece durante un tiempo prolongado en un lugar, plantea el valor de la primera impresión del viajero, una mirada menos condicionada por los compromisos de la vida cotidiana que puede resultar especialmente incisiva y esclarecedora.
Nacido en 1951, Melchor Núñez Pérez es licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna. Fue profesor de esta materia en el IES Viera y Clavijo, centro del que también desempeñó la dirección entre 2004 y 2010.