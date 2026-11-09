La borrasca Bruna deja mucho viento y poca lluvia en la provincia tinerfeña

El frente de la borrasca Bruna llegó ayer a Canarias más desestructurado y debilitado de lo que se preveía y dejó a su paso varias incidencias, como la caída de árboles, desprendimientos y desplazamientos de objetos que no han revestido especial gravedad.
Apenas hay que lamentar el hecho de que una persona resultase herida en La Palma tras recibir el impacto de una silla desplazada por el viento, que es el elemento que más se dejó notar en Canarias asociado a esta borrasca, no en balde en Izaña se registraron rachas máximas de 112 kilómetros por hora, en el Roque de los Muchachos (La Palma), de 106, y en el Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), de 103.
Si bien esos datos responden a las previsiones de los especialistas, no pasó lo mismo en cuanto a las lluvias, por cuanto apenas se registraron acumulaciones de 10 litros por metro cuadrado en Fuencaliente; 7,6 en El Paso y 7 en Izaña, todo ello sobre todo de madrugada,
La evidencia de que la primera fase del temporal previsto en Canarias felizmente se había saldado mejor de lo previsto provocó que, antes del mediodía de ayer, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decidiera desactivar la alerta decretada por lluvias en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma, y lo mismo con la de fenómenos costeros en Tenerife y los litorales abiertos al norte y oeste de las restantes islas.
En todo caso, se pasó a prealerta, que solo involucra a los servicios de emergencias para que se mantengan preparados en caso de que tengan que hacer frente a incidencias notables.
Así las cosas, precisamente se dio por finalizada la prealerta por riesgo de inundaciones pluviales en todo el Archipiélago.
Ello generó a su vez una cascada de reacciones en las administraciones locales, de tal modo que el Cabildo de Tenerife acordó rebajar las restricciones, reabriendo los espacios deportivos y culturales que son de su competencia.
Puertas abiertas
Un buen ejemplo de ello fue que, finalmente, los aficionados del CB Canarias (ahora Tenerife La Laguna) pudieron ver desde las gradas del Santiago Martín la trabajada victoria de su equipo en la Liga ACB ante el Joventut de Badalona, que en principio se previó disputarse a puerta cerrada.
Con respecto a los incidentes provocados por Bruna durante la madrugada y la mañana de ayer, la mayoría de están relacionadas con la caída de árboles, desprendimientos y desplazamientos de objetos por el viento, como el ya citado caso de un vecino de La Palma que resultó herido por el impacto de una silla.
La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, detalló a EFE que la mayoría de las incidencias se concentraron en Tenerife, donde tuvieron lugar la caída de árboles y ramas, así como el desplazamiento de vallas, bidones y señales de tráfico.
También hubo desprendimientos de objetos a la vía pública en La Laguna, Icod de los Vinos, Los Realejos, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y San Miguel de Abona.
Infortunio
Por lo que respecta a La Palma, entre la madrugada y la mañana se contabilizaron igualmente cinco incidencias, la más relevante, el citado desplazamiento por el fuerte viento de una silla que impactó en una persona con tan mala fortuna que tuvo que ser trasladada hasta un centro sanitario.
Además, se registró el desplazamiento de barreras de hormigón en el acceso al muelle, la caída de árboles y de contenedores, y desprendimientos en la carretera LP-2 en Fuencaliente.
En la isla de La Gomera se procedió al cierre preventivo de la carretera CV 14 en la zona de El Rejo, mientras que en la de Gran Canaria el viento provocó que varios árboles cayeran sobre la línea de media tensión en el municipio de Moya. Román detalló que tales incidencias fueron puntuales y relacionadas principalmente por el viento, sin que se produjeran situaciones de “especial gravedad”.