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La figura de Zenobia centra las Jornadas de Cultura Clásica de CajaCanarias

María José Hidalgo brinda este miércoles una conferencia en el espacio cultural de la fundación en Santa Cruz de Tenerife
María José Hidalgo. / DA
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La Fundación CajaCanarias continúa hoy miércoles (19.00 horas) sus Jornadas de Cultura Clásica, que llevan por título Polis. De la antigüedad a la Europa actual, con la conferencia Zenobia reina de Palmira, mujer poderosa que desafió a Roma, impartida por la catedrática María José Hidalgo de la Vega. La sesión, en el espacio cultural de la capital tinerfeña, es de entrada libre hasta completar el aforo.

Hidalgo recorrerá la trayectoria de Zenobia, gobernante del siglo III que, tras la muerte de su esposo, asumió el poder como regente de su hijo y emprendió una política expansionista.

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