La Fundación CajaCanarias estrena hoy sábado (20.00 horas) en Tenerife la ópera Él. De las tinieblas a la luz, inspirada en el manuscrito Él, de Mercedes Pinto. Coproducida con el Festival LittleOpera de Zamora y el Teatro Solís de Montevideo, se escenifica en el Teatro Leal de La Laguna. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
EL SUFRIMIENTO
Mercedes Pinto (Santa Cruz de Tenerife, 1883-Ciudad de México, 1976) protagoniza esta creación operística, que transforma su novela autobiográfica Él, junto a su obra poética y testimonial, en un relato contemporáneo sobre la violencia, la resistencia y el poder transformador de la palabra. Con música y libreto de Laura Vega, la obra parte de la experiencia vital de Mercedes Pinto para construir una historia que transita entre la memoria, la ficción y la denuncia social.
Él narra la historia de una mujer que descubre cómo el amor idealizado puede transformarse en una experiencia de sufrimiento y sometimiento. A través del canto y la palabra, la protagonista va a emprender un recorrido desde la oscuridad a la luz, revelando no únicamente la violencia ejercida en el ámbito privado, sino también las estructuras sociales que durante décadas contribuyeron a silenciar a tantas mujeres.
La escritura aparece como un espacio de resistencia y salvación, una herramienta capaz de atravesar fronteras, superar el exilio y transformar el dolor en memoria compartida.
Él. De las tinieblas a la luz es una ópera de cámara en un acto con dirección de escena de Rita Cosentino, dirección musical de Martín Jorge y el acompañamiento del Ensemble Fundación CajaCanarias, formado por Néstor Henríquez (violín), Ciro Hernández (violonchelo), Catherine Mooney (flauta), Diego Díaz Koury (clarinete), Marcos Pulido (trompeta) y Verónica Cagigao (percusión). Esta coproducción cuenta con las voces de Cristina Faus y Manuel Gómez Ruiz, y con la interpretación de los actores Teresa del Olmo y Aarón Martín.
COLOQUIO
La experiencia se completa con una mesa redonda previa en torno a la figura y la obra de Mercedes Pinto, con la participación de la profesora Alicia Llarena, Maite Fernández, Javier Goicoechea y la compositora Laura Vega. La sesión, presentada por el presidente de la Fundación CajaCanarias, Humberto Orán, tendrá lugar a las 18.00 horas.