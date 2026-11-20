La Fundación CajaCanarias desarrollará entre el 1 de diciembre y el 5 de enero una veintena de propuestas destinadas a todos los públicos para celebrar la Navidad. La programación se llevará a cabo en el conjunto de sus espacios culturales, ubicados en Santa Cruz de Tenerife, Garachico y Santa Cruz de La Palma. Toda la información, así como la venta de entradas, para las propuestas que así lo requieran, y los formularios de inscripción para los talleres, se encuentra en el sitio web de la fundación: www.cajacanarias.com.
Junto a las actividades, el 2 de diciembre se inauguran los portales de Belén de la capital palmera y de Garachico, mientras que el del Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife, realizado con piezas de Lego, abre sus puertas al público el 5 de diciembre (el día 2 para grupos escolares).
El clásico ciclo navideño de su filmoteca (12.00 horas) incluye la proyección de los largometrajes Cómo entrenar a tu dragón (12 de diciembre) y Polar Express (día 19 en La Palma y 26 de diciembre en Tenerife). La entrada es libre hasta completar el aforo.
‘ENCAPSULANDO A DICKENS’
En la programación en la capital tinerfeña destacan dos espectáculos: la obra de títeres Cuento de Navidad. Encapsulando a Dickens (del 1 al 5 de diciembre), y Medio totufo, de Darío López (26 de diciembre, 19.00 horas). Las entradas ya se encuentran a la venta.
Otro clásico navideño en la Fundación CajaCanarias son los talleres familiares. El primero es ¡Creando Navidad con legos!, que tiene dos fechas: el 2 y el 11 de diciembre (18.00 horas). El día 10 llega Crea tu propio belén (17.00 horas). El 22 se impartirá Meraki by Sophie (18.00 horas).
También, del 2 de diciembre al 5 de enero, se podrá disfrutar de la exposición del premio de Tarjetas de Navidad 2026, cuya gala de entrega de reconocimientos será el 19 de diciembre (12.00 horas). La agenda se completa con el recital navideño a cargo del Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, el 18 de diciembre (18.00 horas).
CLARINETE
Además de las proyecciones cinematográficas y la inauguración del Belén, el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma acogerá el taller de manualidades Crea tu propio belén (día 11) y el de cocina creativa navideña (día 16). El día 18 (19.00 horas) será el Concierto de Navidad del Ensamble de Clarinetes de la Academia de Instrumentos Musicales CajaCanarias de La Palma.
Finalmente, el Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico contempla, junto a la apertura de su Belén, el cuentacuentos Caldito de esperanza, con Fidel Galván y Ahinara Rodríguez, el 19 de diciembre (12.00 horas). Aunque antes, el día 12, tendrá lugar un taller de lettering, donde los participantes aprenderán a diseñar bolas de cartulina para colgar en el árbol y ayudar a los pajes a crear papel de regalo utilizando para ello bolsas de papel.