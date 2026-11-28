La Librería El Barco de Papel, en el municipio de El Sauzal, se prepara para celebrar el 15 de diciembre la gala correspondiente a la primera edición de sus galardones literarios. El Teatro El Sauzal albergará la entrega de los Premios El Barco de Papel 2026, que han recaído en Han cantado bingo (Reservoir Books), de la escritora lanzaroteña Lana Corujo, como mejor libro del año; La esperanza de volver a verte (Estrella del Norte), del autor tinerfeño Javier Cabrera Cano, en la categoría de mejor libro canario, y El monstruo cobarde (B de Papel Editorial), un cuento infantil de Diego G. Reinfeld con ilustraciones de su hermano David G. Reinfeld, en el apartado de mejor libro infantil-juvenil.
LA TRAYECTORIA
A ellos se suma un premio de honor a la trayectoria y aportación al mundo de las letras, galardón que recibirá el periodista y escritor madrileño Pedro Simón, así como menciones honoríficas por su labor a las librerías Ifara, de Santa Cruz de Tenerife; Yaya, ubicada en el municipio grancanario de Arucas, y Luces, en Málaga.
Dirigida por Eva García, la gala del 15 de diciembre (19.00 horas) se ha concebido como un encuentro para celebrar “la literatura, la cultura y la emoción de compartir”. Además de la presencia de los autores premiados, la cita incluirá actuaciones musicales y cuentacuentos, porque “la literatura no solo se lee, también se escucha, se siente y se comparte”.
“Para nosotros es orgullo organizar la gala de unos premios literarios como estos, unas distinciones otorgadas por una librería a partir de los votos de sus clientes, que también son los lectores de esos libros”, pone de relieve Nauzet Pérez, al frente de un equipo del que forman parte una docena de personas.
Dirigida por Eva García, la gala se ha concebido para celebrar “la literatura, la cultura y la emoción de compartir”
“Han cantando bingo, de Lana Corujo, es un fenómeno editorial en España desde el pasado año y continúa siéndolo; Javier Cabrera, el autor de La esperanza de volver a verte, es un joven escritor tinerfeño muy activo, al que podemos ver en muchas ferias literarias y firmas de libros, que ha escrito un thriller maravilloso, y Diego G. Reinfeld es uno de los cuentacuentos más conocidos de Tenerife que ha publicado El monstruo cobarde, ilustrado por su hermano, un libro fantástico”.
Tal y como refiere Nauzet Pérez, los galardones, que simbolizan un barco de papel en alusión a la librería, han sido creados por Luigi Stinga, el artista de origen napolitano residente en Canarias, especialmente reconocido por sus esculturas de arte efímero.
LOS LECTORES
“La convocatoria ha sido un éxito: salvo el premio de honor, que lo decidimos nosotros, los otros tres reconocimientos se realizaron mediante una votación popular que alcanzó cerca de 80.000 votos emitidos, por lo que no podemos estar más satisfechos”, apostilla Nauzet Pérez, quien detalla asimismo que ese proceso se desarrolló a partir de un listado con las obras más vendidas de El Barco de Papel, contemplando las ya mencionadas categorías general, obras de autoría canaria y obras de literatura infantil y juvenil. A partir de ahí, y mediante un código QR, los clientes podían decidir cuáles eran, en su opinión, los mejores libros del año.
“Teniendo en cuenta que la situación no es nada fácil, considero que las librerías canarias en su conjunto están haciendo un gran trabajo para darle la vuelta. Quienes trabajamos en El Barco de Papel sabemos que uno de los objetivos es llegar a los clientes y que se hagan ventas de una manera honesta, pero, sobre todo, se trata de contribuir a que el libro posea el valor cultural que se merece”.