La memoria guanche abre el VI Festival de Novela Histórica de Tacoronte

La sexta edición del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte arranca este jueves con la presentación de Guanches. Relatos de nuestro mundo ancestral, del historiador José Farrujia de la Rosa. El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura, con Otto Farrujia como presentador.
La programación de la primera jornada incluye también la inauguración, a las 17.30 horas, de dos exposiciones: Ilustradoras & Ilustradas, del Salón Internacional del Cómic de Tenerife, e Indigenismo mágico, del artista Roberto Perdomo. A las 19.30 horas se presentará la cuarta edición del Festival de Cortos Tacoronte Express, dirigido este año por Elisa Cano.
En su nuevo libro, Farrujia da voz a personajes reales y recreados para acercarse a la experiencia indígena canaria antes y después de la conquista. Guerreros, pastores, mujeres sabias y guardianes de la memoria protagonizan relatos que combinan rigor histórico y sensibilidad literaria, sin idealizar el pasado. La obra reconstruye la cosmovisión aborigen y explora las huellas de su legado en el territorio, las costumbres y la memoria colectiva.
Por su parte, Ilustradoras & Ilustradas reúne 25 obras de creadoras nacidas o residentes en Canarias, seleccionadas entre las seis ediciones del proyecto. La muestra forma parte del XXIII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife.
La exposición de Roberto Perdomo reúne paisajes insulares reinterpretados mediante geometrías ancestrales y originales de ilustración editorial para libros de autores como Antonio Tejera Gaspar, Rumen Sosa y Juan Cruz.