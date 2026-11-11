La patronal canaria cifra en un 1% el seguimiento de la huelga general

La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, ha registrado un seguimiento cercano al 1% en Canarias, según el balance facilitado por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). La participación ha sido todavía menor en los establecimientos turísticos asociados a Ashotel, donde la patronal hotelera sitúa la incidencia del paro en el 0,75%.
Los datos corresponden a los balances empresariales recopilados durante la jornada y reflejan, según ambas organizaciones, una actividad mayoritariamente normalizada en los distintos sectores económicos del Archipiélago.
La CCE ha elaborado su informe a partir de la información recabada entre las 6.30 y las 17.30 horas, mientras que Ashotel ha analizado el seguimiento en los establecimientos alojativos asociados hasta las 18.00 horas.
La huelga apenas alcanza el 1% en las empresas canarias
La Confederación Canaria de Empresarios asegura que la incidencia de la huelga general se ha situado en niveles que califica de “históricamente mínimos”, con un seguimiento general del 1%, aunque en alguna empresa de gran tamaño ha llegado puntualmente al 4%.
La organización empresarial destaca la “escasa incidencia de la huelga general, con una masiva asistencia a los puestos de trabajo”.
Según el balance de la CCE, la actividad se ha desarrollado con normalidad en sectores como la hostelería, el comercio, la sanidad, los servicios sociosanitarios, la construcción, la industria y las telecomunicaciones.
La patronal también señala una situación similar en las actividades financieras, el sector del metal, la agricultura y la enseñanza privada.
Para elaborar sus estimaciones, la Confederación ha utilizado los datos proporcionados por asociaciones empresariales y compañías de distintos sectores.
Además, ha realizado un seguimiento de la demanda eléctrica publicada por Red Eléctrica. Según su análisis, el consumo se mantuvo por debajo de las previsiones durante las primeras horas, aunque a partir de las 10.00 horas volvió a situarse por encima de los valores esperados.
Ashotel sitúa el seguimiento en el 0,75% en los alojamientos turísticos
En el sector turístico, Ashotel ha comunicado un seguimiento todavía menor de la convocatoria, con una participación del 0,75% entre los trabajadores de los establecimientos alojativos asociados.
Los datos proceden del Observatorio de Competitividad Turística de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El seguimiento ha variado ligeramente en función de los turnos de trabajo:
- Turno de noche: 0,83%.
- Turno de mañana: 0,67%.
- Turno partido: 2,23%.
Ashotel señala que la jornada se ha desarrollado con normalidad en los alojamientos asociados y sin incidentes reseñables.
La organización destaca que se ha compatibilizado el derecho a secundar el paro con la continuidad de la actividad turística.
Asimismo, insiste en la importancia de respetar tanto a los trabajadores que deciden participar en la huelga como a quienes optan por acudir a sus puestos de trabajo.
Incidencias en los puertos y el transporte público
Pese al bajo seguimiento comunicado, la CCE ha identificado dificultades puntuales en determinados servicios, especialmente en el ámbito portuario y del transporte.
La patronal sitúa los principales problemas en los puertos dependientes de Puertos del Estado, donde denuncia falta de claridad en las instrucciones sobre los servicios mínimos.
Según explica, esta situación ha generado incertidumbre y dificultades en las entregas y recogidas de mercancías, con consecuencias para las empresas de transporte y sus clientes.
La Confederación también recoge actuaciones de piquetes en Mercalaspalmas, las cocheras de Global y la estación de San Telmo, en Gran Canaria.
Además, ha comunicado la colocación de piezas metálicas punzantes en la GC-1 y en paradas de transporte público, así como el apedreamiento de una guagua fuera de servicio.
Estas incidencias figuran en el balance empresarial, aunque la organización considera que, en términos generales, el impacto de la huelga sobre la actividad económica ha sido reducido.
Los porcentajes difundidos por la CCE y Ashotel reflejan las estimaciones de ambas patronales en sus respectivos ámbitos y no constituyen, por sí solos, un balance definitivo del seguimiento de la huelga en el conjunto de la población trabajadora de Canarias.