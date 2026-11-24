La Sinfónica de Tenerife ofrece este viernes, 27 de noviembre, a partir de las 19.30 horas en el Auditorio de Tenerife, el estreno nacional del Concierto para acordeón y orquesta de Fazıl Say, con Ksenija Sidorova como solista. Con la dirección de Nil Venditti, el programa reúne esta obra de reciente creación con la energía de la obertura de Ruslán y Liudmila, de Glinka, y la tensión dramática de la Sinfonía n.º 4 de Chaikovski.
La obertura de Ruslán y Liudmila (1842) abre la velada con una sucesión de ritmos rápidos y melodías que se entrelazan en una escritura orquestal de gran impulso. A continuación, el acordeón de Ksenija Sidorova toma el protagonismo con el concierto de Fazıl Say, estrenado por la propia solista el pasado julio en el Festival de Música de Schleswig-Holstein. La obra, que forma parte de un coencargo internacional en el que participa la Sinfónica de Tenerife y se toca por primera vez en España, combina influencias del folclore, el tango y el klezmer con la escritura contemporánea.
Venditti vuelve a dirigir la orquesta tinerfeña tras su debut en mayo de 2025, en sustitución de Delyana Lazarova, que ha cancelado su participación en este programa por motivos de salud.
En la segunda parte del concierto abordará la Sinfonía n.º 4 en fa menor (1878) de Chaikovski. Desde sus primeras notas, el compositor introduce un motivo que identificó con el destino, una fuerza que irrumpe en la vida y se interpone en el camino hacia la felicidad. La música avanza entre momentos de inquietud, melodías íntimas y danzas, hasta desembocar en un final de celebración colectiva en el que el destino vuelve a hacerse presente.
CHARLA INTRODUCTORIA
La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) ofrecerá una charla introductoria gratuita a cargo de Sergio Rodríguez, de 18.30 a 19.15 horas, en la Sala Avenida del Auditorio de Tenerife.
Las últimas entradas para el concierto están disponibles a través de los canales de venta del Auditorio de Tenerife. El público también podrá utilizar la Lanzadera Sinfónica, el servicio gratuito de transporte en colaboración con Titsa, con reserva previa y plazas limitadas. La Fundación CajaCanarias es colaboradora principal de la temporada de abono de la Sinfónica de Tenerife.