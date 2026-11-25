La Fundación CajaCanarias continúa este miércoles con el ciclo de conciertos conmemorativos del 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, organizado junto al Real Casino de Tenerife. La propuesta musical se despliega esta noche en Tenerife y La Palma, con sendos recitales del Dúo Cassadó y el Dúo del Valle. En ambos casos, la entrada es libre hasta completar el aforo.
El Real Casino de Tenerife recibe hoy (19.30 horas) al Dúo Cassadó. El violonchelista Damián Martínez Marco y la pianista Marta Moll de Alba interpretarán un programa que incluye la Sonata en la menor, de Gaspar Cassadó; seis de las Siete canciones populares españolas, de Falla; El pescador sin dinero, de Óscar Esplá, y la Fantasía española, de Ernesto Halffter.
La actuación del Dúo del Valle, los hermanos y pianistas Víctor y Luis del Valle, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma (20.00 horas), contempla las danzas de La vida breve, la Serenata andaluza y Andaluza, perteneciente a sus Cuatro piezas españolas, y la célebre Danza del fuego, de Manuel de Falla. El repertorio se completa con composiciones de Claude Debussy y Maurice Ravel.