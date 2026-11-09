Los molinos harineros de San Andrés y Sauces

El agua de los nacientes de Marcos y Cordero no solo hizo posible el desarrollo de los ingenios azucareros y el riego de las tierras de San Andrés y Sauces. Durante siglos impulsó también los molinos harineros, pequeñas industrias indispensables para la alimentación de sus habitantes. En torno a ellos transcurrió una parte importante de la vida cotidiana de nuestra comarca.
Su presencia se remonta a los primeros tiempos posteriores a la conquista. Las haciendas de los Señores y de los Príncipes aprovecharon la fuerza hidráulica para la molienda de cereales, y con el tiempo surgieron otros establecimientos en distintos pagos. Entre ellos se encuentran referencias al molino de Las Lomadas, vinculado a Tomé Yanes de Brito, y a los de La Galga y el barranco del Agua. En el entorno de La Torna se situaba el molino de los Señores, también conocido como Viejo de Arriba, perteneciente a la hacienda azucarera de los Señores o de los Catalanes, y documentado como molino harinero en 1586. Más abajo se encontraba el de la Princesa o Viejo de Abajo, vinculado a la hacienda de los Príncipes, del que existe constancia documental en 1557. En esta última noticia figura incluso el nombre de un molinero, Gonzalo Gaspar. Cada una de las dos grandes haciendas disponía, por tanto, de su propio molino.
Aquellos molinos eran esenciales en una sociedad en la que el trigo, la cebada y, más adelante, el millo constituían alimentos básicos. De su molienda se obtenían harinas y el gofio, que acompañó durante generaciones la alimentación de las familias campesinas y adquirió especial importancia en épocas de escasez.
Pero la historia de los molinos no puede separarse de la de los molineros. Su oficio requería experiencia para regular el caudal del agua, vigilar el giro de las piedras, graduar la molienda y reparar unos mecanismos sometidos a continuo desgaste. A menudo el molinero no era dueño del establecimiento, sino arrendatario. Como explica Manuel Garrido Abolafia en su estudio sobre los oficios artesanos de Santa Cruz de La Palma en el siglo XVI, la remuneración podía consistir en la maquila, una parte del grano recibido para moler. Las medidas y el cobro estaban sujetos a vigilancia, pues el abastecimiento de harina era un asunto de interés público. Aunque sus ejemplos documentales corresponden a la capital insular, ayudan a comprender el funcionamiento de este oficio en la sociedad palmera.
A los molinos llegaban los agricultores con sus costales, muchas veces transportados a lomos de animales. La espera mientras se molía el cereal convertía aquellos lugares en espacios de conversación y encuentro, donde circulaban noticias y se estrechaban los vínculos entre vecinos.
*Cronista oficial de San Andrés y Sauces