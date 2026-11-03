Luisa Machado y Alberto Méndez actúan en el Festival Otoño 2026 de La Matanza

El Auditorio Municipal de La Matanza de Acentejo alberga este sábado, 7 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, la actuación de Luisa Machado y Alberto Méndez, Naranjita. Enmarcado en el Festival Otoño 2026, el concierto presenta Solo de dos, su proyecto más personal, en el que los dos músicos canarios harán un recorrido por canciones de autoría propia y de versiones de grandes autores de las Islas, nacionales y latinoamericanos.
Las entradas pueden adquirirse en Tomaticket.es y en el Complejo Deportivo Municipal de la localidad norteña.
La fuerza y sensibilidad de la voz de Luisa Machado junto con la musicalidad y sutileza de Alberto Méndez a la guitarra y el bajo son la marca de esta propuesta, llena de sus “canciones bonitas”. Cada tema ha sido seleccionado para ofrecer un recorrido íntimo que refleja su forma de ver la vida a través de la intensa emoción de sus arreglos.
Luisa Machado y Alberto Méndez forman parte del panorama cultural y musical de Canarias desde los años 70 del siglo pasado. Desde entonces han combinado su trabajo artístico propio con su participación en destacados grupos de las Islas, como Taburiente, Ait Nahaya o Mambisa. También han colaborado en el proyecto social Barrios Orquestados y participado en producciones como Conocidos íntimos, Mujeres en sus voces y su música o Una noche entre amigos. De igual manera, han plasmado su trabajo en un sinfín de grabaciones y colaboraciones.