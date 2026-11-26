El músico, compositor e investigador Manuel González Ortega acaba de publicar un nuevo libro, Valentina la de Sabinosa. El eco de una cantora atlántica, una mirada amplia y documentada sobre una de las figuras más singulares de la tradición musical de Canarias.
La primera presentación del volumen tendrá lugar el próximo martes 1 de diciembre (19.00 horas), en la Casa Franco de Castilla, en la calle Herradores de La Laguna. En esta cita estará acompañado por Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias, y Sotero León Pérez, profesor y sobrino-nieto de la cantora herreña.
El segundo encuentro con los lectores se celebrará el 9 de diciembre en la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria y acompañarán al autor el economista Antonio González Viéitez y José Pedro Suárez Espino, presidente honorífico de la Fundación Proyecto Comunitario de La Aldea.
EL ORIGEN
La obra nace de un prolongado trabajo de recopilación, investigación y análisis que Manuel González Ortega ha desarrollado a lo largo de los años en torno a Valentina la de Sabinosa. Una curiosidad inicial por su figura fue dando paso a la reunión de testimonios, documentos, fotografías y registros sonoros que, finalmente, han encontrado en este libro un espacio para su clasificación, contextualización y difusión.
A este interés le acompañó la ideación de la producción En Busca de Valentina, una exitosa gira de conciertos que se realizó hace 15 años en diversos escenarios de Canarias, y una canción compuesta por el autor que fue popular carta de presentación sonora de aquella.
Pero la publicación va más allá de una aproximación biográfica a la cantora herreña. El autor propone reconstruir el universo humano, social y musical del que surgió Valentina, prestando atención a su pueblo, su familia, las tradiciones que la precedieron y las personas que contribuyeron a su trayectoria y a la difusión de su voz.
Uno de los propósitos del libro es superar la imagen en la que la cantadora herreña ha quedado representada con frecuencia. Como señala González Ortega, tras esa imagen existe una historia mucho más amplia, en la que tienen cabida otros protagonistas que, en ocasiones, han quedado opacados.
La investigación aborda, entre otras cuestiones, la sociedad herreña de la época, la historia de Sabinosa, el entorno familiar de Valentina, la posible influencia de otras cantoras que la precedieron, la creación del grupo folclórico del pueblo en 1936 y la evolución de sus manifestaciones musicales.
REGISTROS SONOROS
También presta atención al Pozo de Sabinosa como espacio referencial, a los registros sonoros que conservaron su voz y a las trayectorias de otros destacados folcloristas de la localidad, entre otras materias.
A través de 21 capítulos, la obra reúne testimonios orales, archivos fotográficos, videográficos y sonoros, fuentes periodísticas y bibliografía especializada. Este trabajo documental permite situar la figura de Valentina en un contexto histórico y antropológico más amplio, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el significado de su legado.
El libro se detiene en la singularidad de una mujer que, desde un entorno campesino y sin formación académica, ejerció una notable presencia pública en una época especialmente difícil para las mujeres. Su inteligencia, su capacidad de transmisión, su personalidad y su manera de interpretar un repertorio de raíces tradicionales contribuyeron a convertirla en una figura excepcional.