Marcelinho Huertas: “Siempre llevaré a Tenerife en el corazón, porque se ha convertido en mi casa”

Marcelinho Huertas ya no vestirá más la camiseta del La Laguna Tenerife. El propio jugador, junto a Aniano Cabrera, presidente del Canarias, lo ha confirmado en rueda de prensa en el Santiago Martín, en un acto que ha servido para despedirse de la afición aurinegra en un acto en el que estuvo acompañado de fu familia.
“Es una de las decisiones más complicadas de mi vida y mi carrera. Nunca sabes si es el momento, pero sí que cuando la vida te va dando señales tienes que tomar decisiones y son tan duras como esta. Nunca he pedido irme, ya que también habría sido un sueño haberme retirado aquí”, reconoció el brasileño visiblemente emocionado: “Jugar en Euroliga es un desafío increíble, el último en mi carrera”.
“Han sido días complicados, sobre todo los días de saber lo que estaba por venir. Entrenar, jugar un partido sabiendo que era el último partido sin poder avisar a nuestra gente… Es horrible, es un sentimiento que me ha comido; muy duro. El lunes vine a entrenar, antes del viaje del equipo, me acerqué a algunos antes del entrenamiento y les comenté. Es duro, duro…”, reconoció.
“El lunes se filtró una noticia de que un equipo de Euroliga está interesado en Marce. Fue inesperado, hay sentimientos encontrados, pero yo le pregunté si le hacía ilusión, sabiendo quién es y todo lo que nos ha dado, no podíamos decir que no. Ninguno habría os querido tener este final, pero hay que poner esto en valor. Me quedo con que yo lo vi jugar en Tenerife”, reconoció Aniano Cabrera.