El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife celebrará mañana viernes, 20 de noviembre, el Día de la Música con un concierto inédito en el patio central del centro, a partir de las 18.00 horas. La cita, organizada con motivo de la efeméride que se conmemora cada 22 de noviembre, reunirá a más de 300 alumnos de todos los cursos de las Enseñanzas Profesionales, desde quienes comienzan su formación hasta los que están a punto de concluirla.
La propuesta convertirá el conservatorio en un gran escenario, con los balcones del patio transformados en palcos desde los que el público podrá seguir las actuaciones. El programa contará con cinco agrupaciones de bandas y orquestas, integradas por entre 23 y 60 estudiantes cada una. De este modo, el concierto permitirá escuchar a músicos de distintas edades y niveles, y mostrará el trabajo que se desarrolla a lo largo de las diferentes etapas de la formación profesional.
También participará el alumnado de iniciación, de apenas siete años, que se incorporará a la banda de los más pequeños con una coreografía. La programación incluirá, además, varios escenarios paralelos que mantendrán la actividad musical durante los cambios entre agrupaciones. En ellos tendrán cabida ensambles de trompetas, canto, conjunto de saxofones, así como actuaciones de timple y guitarra, con una sucesión de propuestas que ampliará la variedad instrumental del encuentro.
El concierto contará con un director artístico y un maestro de ceremonias, encargado de conducir la cita y presentar las distintas actuaciones para hacerla amena y participativa. La iniciativa busca dar visibilidad al conjunto de enseñanzas que se imparten en el centro y a su oferta académica de instrumentos, además de motivar al alumnado y compartir con sus familias el resultado del aprendizaje y el trabajo realizado durante el curso.
Con esta convocatoria, el conservatorio pretende también reivindicar el valor de la cultura y de la formación musical, y reclamar a las instituciones un apoyo efectivo para que la música pueda disfrutarse más allá de las aulas y tenga una presencia habitual en los espacios públicos.
La celebración aspira así a sacar el talento de los estudiantes del centro y acercarlo a la ciudadanía, en una jornada concebida para compartir la música con el público y poner en primer plano el papel de la educación artística.