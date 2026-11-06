‘Mira quién viene a cenar’ recibe este viernes a la cantante Cristina Ramos

El programa de Televisión Canaria Mira quién viene a cenar cuenta este viernes con la visita de la cantante canaria Cristina Ramos, invitada estrella de la entrega. Rafa Méndez abre las puertas de su casa a la artista para compartir una velada íntima y especial, marcada por la música, la complicidad y una conversación cercana y personal. Será a partir de la 23.15 horas en el canal autonómico.
A lo largo de la noche, Cristina Ramos repasará su trayectoria profesional y los momentos que han marcado su carrera. Reconocida internacionalmente por su versatilidad vocal, la cantante ha triunfado en formatos como Got Talent España, La Voz México y America’s Got Talent: The Champions, entre otros, consolidándose como una de las voces canarias con mayor proyección internacional. La velada contará además con una visita sorpresa: Íñigo Irigoyen, pareja y mánager de Cristina Ramos, se sumará a la cena.
COMPLICIDAD
Tenor con una sólida carrera en la ópera y la zarzuela, su presencia completa una noche de música, confidencias y complicidad en la que no faltarán los recuerdos, las anécdotas y la dimensión más personal de la artista. Para la ocasión, la chef Luna Zacharias preparará un menú ligero y sorprendente, con una ensalada refrescante de sandía, fresas y burrata con un toque balinés como plato principal, pensado para acompañar una cena íntima y especial.