El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en la capital tinerfeña, culmina hoy jueves y mañana viernes el XIII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Naturajazz, con dos citas musicales. Christian Cabrera y FlamenKora protagonizan estas veladas (20.00 horas).
Como en cada jornada, la música se combinará con las proyecciones de imágenes de naturaleza de los proyectos seleccionados en el certamen fotográfico de Naturajazz. El concierto de hoy de Christian Cabrera estará acompañado por Canarias indómita. Fauna vertebrada terrestre, de Alejandro Betoret López, en la categoría Canarias terrestre, y Aquae, de Juan Cuetos, en Resto del mundo subacuático.
SERGIO HANQUET
La actuación de FlamenKora contará con Natura de proximitat, de Pepe Badia Marrero, en Resto del mundo terrestre. La segunda y última propuesta será un homenaje a Sergio Hanquet, fotógrafo submarino y documentalista naturalista cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada al conocimiento y la divulgación de la riqueza del medio marino de Canarias, fallecido este año.