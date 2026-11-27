El Otoño Cultural 2026 de la Fundación CajaCanarias brinda este viernes un concierto del Paquito D’Rivera Trío. La cita, con las entradas casi agotadas, tiene lugar (20.00 horas) en el espacio cultural de la fundación en Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la compra de localidades, se halla en la web www.cajacanarias.com.
Paquito D’Rivera, una de las grandes figuras internacionales del jazz latino, llega al Otoño Cultural CajaCanarias acompañado por el pianista cubano Pepe Rivero y el vibrafonista colombiano Sebastián Laverde, en un encuentro musical que fusionará jazz, música afrocubana, ritmos brasileños y bolero.
Con más de siete décadas de trayectoria, Paquito D’Rivera ha construido una carrera marcada por la excelencia interpretativa, la creatividad y una permanente voluntad de conectar diferentes tradiciones musicales. Considerado uno de los grandes maestros del clarinete y del saxofón, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos múltiples premios Grammy, tanto por sus trabajos de jazz como por sus composiciones de carácter clásico.
Miembro fundador junto a Chucho Valdés de Irakere, formación revolucionaria dentro de la música cubana contemporánea, participó en la creación de un lenguaje propio que integraba jazz, rock, música clásica y raíces afrocubanas. Su carrera posterior ha consolidado su posición como una referencia imprescindible del latin jazz.
ANDREA MARCON
La agenda cultural de la Fundación CajaCanarias para este viernes también contempla la clausura de Ars Organorum, el X Ciclo de Órgano Histórico de Canarias. Esta última sesión corre a cargo del organista Andrea Marcon, uno de los máximos referentes de la interpretación históricamente informada, y se va a desarrollar en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Rojas (20.00 horas), en El Médano (Granadilla de Abona). La entrada para disfrutar de este recital es libre hasta completar el aforo.
La programación de Ars Organorum, que comenzó a desplegarse el 7 de noviembre, cuenta con la colaboración de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, de la Diócesis Nivariense y de las comunidades parroquiales.
ATCHEN POUNAPAL
De igual manera, y de vuelta al Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, esta tarde (18.00) alberga una dramatización performática de los Cantares de Félix Hormiga a cargo del artista lanzaroteño Atchen Pounapal, su hijo, como actividad paralela de la exposición Sentire, de Ana Lilia Martín, que puede visitarse hasta el 13 de febrero.
La propuesta pone en relación la obra del escritor, cuyos poemas inspirados en el Cantar de los Cantares constituyen uno de los ejes conceptuales de la muestra, con la interpretación artística de Pounapal