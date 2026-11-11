París acoge la mirada fotográfica del tinerfeño Carlos A. Schwartz

La Fundación CajaCanarias y el Instituto Cervantes inauguraron este martes en París la exposición La biblioteca infinita, del arquitecto y fotógrafo tinerfeño Carlos A. Schwartz. La muestra, comisariada por Carmelo Vega, reúne 85 fotografías que recorren cuatro décadas de trabajo en torno al libro, sus espacios y las personas que encuentran en la lectura una forma de entender el mundo.
La exposición, que forma parte del itinerario de Paris Photo 2026, puede visitarse hasta el 5 de febrero de 2027 en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de la capital francesa, con entrada libre.
Un proyecto de cuatro décadas
Entre las imágenes seleccionadas figuran las bibliotecas personales de reconocidos escritores, como Carmen Montero, Martín Caparrós, Ian Gibson, Guillermo Cabrera Infante y Domingo Pérez Minik, además de retratos de autores como Sergio del Molino, Lana Corujo y Arturo Pérez-Reverte, realizados este mismo año. El recorrido incluye también librerías y otros espacios vinculados a la creación y la experiencia literaria.
El origen del proyecto se remonta a 1986, cuando Carlos A. Schwartz fotografió en Tenerife la biblioteca del escritor y crítico Domingo Pérez Minik. Aquella primera imagen marcó el inicio de una investigación visual que, desde entonces, ha explorado las relaciones entre los libros, las bibliotecas, las librerías y quienes escriben o leen. La selección presentada en París reúne imágenes de distintas etapas de ese trabajo, desde aquella fotografía inicial hasta las más recientes.
La biblioteca infinita propone una aproximación a la dimensión arquitectónica y simbólica de estos espacios. La composición, la luz y las formas adquieren protagonismo en unas fotografías concebidas como relatos autónomos, en los que la imaginación y la extrañeza permiten descubrir significados que van más allá de lo representado.
Una vida entre la arquitectura y la fotografía
Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1942, Carlos A. Schwartz se licenció en Arquitectura en Barcelona en 1968. En 1973 participó en la organización de la I Exposición Internacional de Esculturas en la Calle, junto a Vicente Saavedra y Eduardo Westerdahl.
Desde 1976 ha expuesto su obra fotográfica en España y el extranjero. Entre sus muestras destacan Retrato de La Habana (1997), Retratos/Arquitecturas (2003) e Imágenes y palabras (2024). También ha publicado varios libros y catálogos, como Retratos del tiempo y La cámara oscura.