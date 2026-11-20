Pedro Pastor ofrecerá dos conciertos en Canarias junto a Los Locos Descalzos, dentro de la gira con la que celebra una década de camino junto a su banda.
La primera cita será hoy, viernes 20 de noviembre, en la Sala Alboroto de Las Palmas de Gran Canaria (Calle Remedios, 10), a partir de las 20:00 horas. Las entradas para este concierto están agotadas.
Mañana, sábado 21 de noviembre, Pedro Pastor actuará en la Sala Gekko de Santa Cruz de Tenerife (Avenida de la Constitución, 5). La apertura de puertas será a las 20:00 horas y el concierto comenzará a las 21:00. Las entradas están disponibles desde 22 euros en Entradas.com.
El proyecto «10 Locos Años Descalzos» conmemora los diez años de Pedro Pastor junto a Los Locos Descalzos. El álbum reúne doce canciones de su repertorio, revisitadas con nuevos arreglos y colaboraciones.