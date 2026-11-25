La Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias, PiedeBase, manifiesta su profunda preocupación ante la cancelación del 25º Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera, organizado por el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife. “La suspensión de una cita con casi 25 años de trayectoria supone una pérdida significativa para el tejido cultural del Archipiélago -señala el colectivo- y vuelve a poner de manifiesto las consecuencias de los retrasos en la gestión de las ayudas públicas destinadas a la cultura”.
Según anunció la organización del festival, la decisión responde a las dificultades económicas derivadas de ayudas públicas concedidas en 2025 que todavía no han sido abonadas, a lo que se une la falta de resolución de otras convocatorias de 2026. “Una situación que compromete la capacidad de planificación de los proyectos y obliga a las estructuras culturales a asumir riesgos económicos que amenazan su continuidad”, apuntan desde PiedeBase.
RESPALDO
“Queremos trasladar nuestro apoyo y reconocimiento al equipo del Festival Canarias Dentro y Fuera, al Teatro Victoria y, especialmente, a su director, Roberto Torres, por su compromiso sostenido con la creación, la exhibición y el desarrollo de la danza en Canarias. La trayectoria del festival constituye una aportación fundamental a la profesionalización, la visibilidad y la circulación de artistas y compañías, tanto del Archipiélago como de otros territorios” subrayan.
En el colectivo afirman que lo sucedido no es un hecho aislado. “Los retrasos en las convocatorias, resoluciones y pagos de las subvenciones públicas constituyen una problemática estructural que afecta a la sostenibilidad del sector cultural”, recalcan, e indican que cuando las ayudas se resuelven una vez iniciadas las actividades que deben financiar, o incluso finalizadas, los profesionales deben “adelantar recursos, recurrir al endeudamiento o desarrollar proyectos sin garantías económicas”.
Algo que es especialmente preocupante en Canarias, donde la fragmentación territorial y los costes asociados a la movilidad, la producción y la circulación artística “añaden dificultades a un sector que ya opera con recursos limitados”. La falta de previsibilidad en la financiación pública no solo afecta a la estabilidad económica de las compañías, sino también a la continuidad de los espacios independientes, los festivales, los programas de investigación y las iniciativas de mediación cultural”.
El 20 de noviembre, la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza (Feced), de la que forma parte PiedeBase, presentó un estudio sobre las subvenciones de la danza en España, elaborado por Carlos Alonso Naya, que documenta los retrasos en la gestión de las ayudas entre 2021 y 2025. Según este trabajo, el 88,89% de las convocatorias analizadas se publicaron ya iniciadas las actividades, mientras que el retraso medio entre el comienzo de dicho periodo y la resolución de las ayudas fue de 368 días.
En casi un tercio de los casos, las resoluciones llegaron incluso después de finalizar la actividad. “No estamos ante incidencias administrativas aisladas, sino ante un desajuste persistente entre los procedimientos institucionales y los tiempos reales de la actividad artística”, ponen de relieve en PiedeBase.
PiedeBase ya advirtió, justo en noviembre de 2025, de las consecuencias de esta situación en Canarias, señalando la incertidumbre en torno a las resoluciones y la exigencia de ejecutar y justificar proyectos sin disponer previamente de los recursos necesarios.