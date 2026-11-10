Juan José Rodríguez: el policía nacional fallecido en la explosión de Asturias estuvo destinado en Tenerife

El policía nacional fallecido este martes, 10 de noviembre, en la explosión de un artefacto en Oviedo (Asturias) había estado destinado en Tenerife durante su trayectoria profesional. Se trata de Juan José Rodríguez Jota, de 65 años, subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos, que perdió la vida mientras participaba en una intervención policial relacionada con un tiroteo.
El agente, natural de León y conocido entre sus compañeros como Jota, llevaba varios años trabajando en Asturias y tenía previsto jubilarse próximamente. Según han publicado La Nueva Crónica e Infobae, anteriormente había desarrollado parte de su carrera en Tenerife, adonde fue destinado tras prestar servicio en León.
La explosión también causó la muerte de Deny, un pastor alemán de tres años que participaba en el operativo junto a su guía. Otro policía, perteneciente a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), resultó herido de gravedad.
Juan José Rodríguez, el policía que trabajó en Tenerife y estaba cerca de jubilarse
La muerte del subinspector ha causado una profunda consternación entre sus compañeros de la Policía Nacional.
Juan José Rodríguez había comenzado su trayectoria profesional en León y posteriormente fue destinado a Tenerife, antes de incorporarse a la Jefatura Superior de Policía de Asturias, donde llevaba años desarrollando su trabajo.
Según las informaciones publicadas por medios nacionales, era un agente experimentado, especialmente vinculado a la especialidad de Guías Caninos y a las intervenciones con perros adiestrados para la detección de explosivos.
A sus 65 años, tenía previsto retirarse del servicio próximamente. Algunos de sus compañeros lo recordaban como un profesional cercano y muy querido dentro de la unidad.
El subinspector continuaba participando directamente en operativos policiales junto a los animales con los que trabajaba.
Este martes se encontraba de servicio con Deny, el perro detector de explosivos que también perdió la vida durante la intervención.
Una explosión tras un tiroteo en Oviedo
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes en el barrio de Villafría, en Oviedo, después de que la Policía Nacional recibiera un aviso relacionado con un conflicto vecinal en el que se habían producido disparos.
En el incidente resultó herida una joven de 17 años, que fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Según la información facilitada por la Policía, su vida no corre peligro.
Durante la intervención, los agentes localizaron una mochila sospechosa que contenía un artefacto explosivo en el rellano del inmueble.
Ante esta situación, se movilizó a especialistas de los TEDAX y a agentes de la Unidad Especial de Guías Caninos, entre los que se encontraba Juan José Rodríguez.
Según explicó el portavoz de la Policía Nacional en Asturias, Pedro Aguado, los efectivos decidieron sacar la mochila al exterior del edificio para evitar poner en peligro a los vecinos.
Sin embargo, el artefacto detonó mientras se manipulaba, causando la muerte del subinspector y de su perro.
La explosión también provocó heridas de extrema gravedad a otro policía, perteneciente a los TEDAX, que tuvo que ser trasladado al HUCA.
El especialista sufrió la amputación de una pierna y permanece ingresado con pronóstico grave, aunque estable, según la última información facilitada por la Policía Nacional.
El cuerpo ha desmentido expresamente las informaciones que apuntaban al fallecimiento de los dos agentes.
La Policía Nacional busca al presunto responsable
Tras la explosión, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor del tiroteo y de la colocación del artefacto explosivo.
El sospechoso, un hombre de 67 años, está plenamente identificado, según confirmó este martes el portavoz policial.
Los investigadores consideran que podría estar relacionado tanto con los disparos que hirieron a la menor como con la mochila localizada posteriormente en el edificio.
La operación continúa abierta y en ella participan distintas unidades de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
Mientras tanto, la Policía Nacional ha trasladado públicamente sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Juan José Rodríguez.
“Consternados por la muerte de nuestro compañero Juan José, de la Unidad Especial de Guías Caninos, durante la requisa de una mochila sospechosa en Asturias”, expresó el cuerpo a través de sus redes sociales.
También ha dedicado unas palabras a Deny, el pastor alemán de tres años que falleció junto al subinspector, trasladando su apoyo a los integrantes de la Unidad Especial de Guías Caninos.
La muerte de ambos se ha producido durante una intervención en la que los agentes trataban de garantizar la seguridad de los vecinos ante la presencia de un posible artefacto explosivo.