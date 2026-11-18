La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación por la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil sobre la presunta venta de chalecos antibalas falsificados a diversos ayuntamientos de Canarias.
El sindicato considera de “extrema gravedad” que los agentes puedan haber prestado servicio con equipos cuya capacidad real de protección está en duda poniendo en riesgo su integridad física y exige revisar los equipos de protección policial, tanto en el cuerpo de Santa Cruz de Tenerife como en otros municipios.
“Un policía que se coloca un chaleco antibalas debe tener la absoluta garantía de que ese equipo cumple las condiciones de protección exigibles. Estamos hablando de un elemento del que puede depender su vida”, subraya el delegado sindical, Jesús Illada.
Ante esta situación, CSIF exige realizar una auditoría inmediata y depuración de responsabilidades, revisando de inmediato las certificaciones y procedencia de los equipos. Además, tomando como referencia la Policía Local capitalina recuerda que no basta con adjudicar contratos, sino que “debe verificarse su entrega efectiva, idoneidad y mantenimiento del material”.
Por ello, reclama a la Corporación municipal que garantice la dotación individual de chalecos antibalas y anticuchillos acreditados, los vehículos seguros, las comunicaciones fiables, el personal suficiente y la formación práctica continua de los agentes, pues los medios de protección “son indispensable para ofrecer un servicio público eficaz”.