cultura

Sara Rioja presenta ‘Todo viene y va’ en un concierto en el Café Teatro Rayuela

Acompañada por la pianista Irene Fariña, la cantante y compositora brinda este domingo una actuación en la que ofrece un anticipo de su proyecto 'Des-Conexión. Acto I'
Sara Rioja. / DA
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La cantante y compositora Sara Rioja, acompañada por la pianista Irene Fariña, ofrece este domingo (19.30 horas) en Santa Cruz de Tenerife, en el Café Teatro Rayuela, un concierto íntimo, acústico y sensorial, donde la emoción, la cercanía y la conexión con el público serán protagonistas.

La actuación es una cita muy especial, pues con ella celebra el lanzamiento de su nuevo sencillo, Todo viene y va, que marca el inicio de una nueva etapa artística y de un proyecto más amplio, Des-Conexión. Acto I. Se trata de una propuesta que invita a desconectar del ruido cotidiano para recuperar la escucha, la autenticidad y la conexión humana a través de la música. Durante el primer semestre de 2027 se irán sucediendo las nuevas canciones que van a dar forma a Des-Conexión. Acto I. Además de este anticipo, la cita de hoy brindará un recorrido por los temas más emblemáticos de Sara Rioja.

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