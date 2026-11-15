Sara Rioja presenta ‘Todo viene y va’ en un concierto en el Café Teatro Rayuela

La cantante y compositora Sara Rioja, acompañada por la pianista Irene Fariña, ofrece este domingo (19.30 horas) en Santa Cruz de Tenerife, en el Café Teatro Rayuela, un concierto íntimo, acústico y sensorial, donde la emoción, la cercanía y la conexión con el público serán protagonistas.
La actuación es una cita muy especial, pues con ella celebra el lanzamiento de su nuevo sencillo, Todo viene y va, que marca el inicio de una nueva etapa artística y de un proyecto más amplio, Des-Conexión. Acto I. Se trata de una propuesta que invita a desconectar del ruido cotidiano para recuperar la escucha, la autenticidad y la conexión humana a través de la música. Durante el primer semestre de 2027 se irán sucediendo las nuevas canciones que van a dar forma a Des-Conexión. Acto I. Además de este anticipo, la cita de hoy brindará un recorrido por los temas más emblemáticos de Sara Rioja.