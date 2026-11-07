‘Sentire’ reúne tres décadas de creación de la escultora palmera Ana Lilia Martín

La Fundación CajaCanarias inauguró este viernes la exposición Sentire, de Ana Lilia Martín, una de las figuras fundamentales del panorama escultórico canario, en su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. El proyecto parte del encuentro entre la obra de la escultora y los versos del poeta Félix Hormiga, con el Cantar de los Cantares como referencia.
A través de este diálogo entre disciplinas, la muestra aborda cuestiones como el cuerpo, el deseo, la identidad y las relaciones humanas, y plantea un recorrido por distintas etapas y líneas de investigación de la artista.
La exposición podrá visitarse gratuitamente hasta el próximo 13 de febrero, de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados en horario de mañana.
Con más de 140 piezas, Sentire se articula en dos bloques. La primera planta reúne obras inspiradas en los textos de Félix Hormiga, que establecen un diálogo entre escultura y poesía. La planta superior acoge una retrospectiva de más de tres décadas de trayectoria de Ana Lilia Martín, desde sus trabajos de los años 90 hasta creaciones recientes, algunas inéditas.
El proyecto nace del encuentro entre la obra escultórica de Martín y los versos del poeta Félix Hormiga
La selección se organiza en siete ámbitos temáticos que exploran los recursos formales, símbolos y preocupaciones de su lenguaje escultórico, con referencias al fragmento y la tradición clásica.
Cada ámbito incorpora textos poéticos de Roberto Toledo Palliser, Beatriz Hernanz Angulo, Laura Teresa Morales, Cecilia Domínguez Luis, Ana María Quesada Acosta y Fermín Higuera, que amplían la interpretación de las obras y refuerzan el diálogo entre palabra e imagen.
La planta baja alberga dos instalaciones. Un amor contemporáneo, de Lucía Pitters y Andrea Alvarado, propone una lectura actual del cuerpo, el deseo y los vínculos afectivos a través de un espacio transitable y cuatro piezas audiovisuales. Por su parte, ¿Qué somos?, de Ana Lilia Martín, se inspira en el mito de Narciso y cierra el recorrido con una reflexión sobre la identidad y la introspección.
La inauguración contó con la presencia de la escultora y de Raquel Luis Rodríguez, jefa del Área de Cultura de la Fundación, quien destacó la trayectoria y la investigación artística de Martín, así como el homenaje a Félix Hormiga a través de sus versos. Por su parte, la artista explicó que Sentire reivindica el cuerpo como centro de la experiencia humana y la importancia del encuentro presencial frente a unas formas de comunicación cada vez más virtuales.