Serenada reúne a poetas del Archipiélago para crear una cartografía emocional

El festival Serenada, que se celebra este viernes y el sábado en Puerto de la Cruz, en el entorno de los Jardines del Taoro, reunirá a seis poetas para construir una particular cartografía emocional de Canarias. La propuesta nace de un encuentro de creación colectiva en el que la memoria, el territorio y las distintas miradas sobre las Islas se convertirán en materia poética.
‘PALABRAS AL SERENO’
El sábado, la iglesia anglicana acogerá el primer Encuentro de Poetas, un espacio de intercambio y creación cuyo resultado llegará al público en Palabras al Sereno (17.00 horas). Coordinado por Sara Micocci, el recital dará lugar a un diálogo entre generaciones, voces y territorios. La cita contará con Teresa Gubern, Miriam G. A., Sandra Padrón, Odeluwa, Patricia Figueroa Brito y Miss Rina.
La Terraza de las Letras será un espacio abierto al público, el viernes (17.00) y el sábado (10.00 horas), donde se podrá disfrutar de una oferta gastronómica y de vinos de la zona. El acceso será totalmente gratuito.
En ese espacio se desarrollará Selectomía, una propuesta para descubrir el universo musical de un artista a través de una selección personal de siete canciones y las historias que hay detrás de ellas. Las selecciones musicales llevarán la firma de Coque Malla y Rozalén, cuyos temas sonarán en sesiones acompañadas por los relatos y recuerdos que explican su particular vínculo con cada canción.
Un lugar de paso obligado antes de los conciertos de Depedro, previsto para el viernes y cuyas entradas están a la venta en la web serenada.es, y de Sheila Blanco, el sábado, con entrada libre hasta completar el aforo.
DEPEDRO
La jornada del viernes comienza con Darío Meta e Impropiano, una experiencia que rompe la solemnidad tradicional del recital de piano. Ese mismo día, como se ha apuntado, Depedro ofrecerá un concierto exclusivo en formato acústico. El sábado, Sheila Blanco presenta Cantando a las poetas del 27. La programación se completa con la poeta y creadora escénica Elsa Moreno y Prácticas para Inmanecer.
Serenada es un espacio idóneo para Cantando Poetas. Salomé Moreno, Della Du y Xavi Suárez compartirán espacio el viernes, mientras que el sábado será el turno de Claudia Álamo, Silvia Izquierdo y La Cangreja. El cierre a cada noche lo pondrá Somnolencia Programada. La actividad se organizará en cuatro pases para 25 personas, en un espacio íntimo e inmersivo.