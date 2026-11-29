En torno a 85.000 jóvenes tendrán la posibilidad hoy de ejercer por primera vez su derecho al voto en Canarias y lo harán en un contexto marcado por las dificultades para emanciparse, derivadas de la carestía de la vivienda, y la incertidumbre sobre el futuro laboral. Estos nuevos votantes forman parte de los 1.854.488 electores que están llamados a las urnas en las Islas, según los datos de la Delegación del Gobierno.
En este 29-N el censo electoral canario registra un incremento de 74.427 personas respecto a las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023.
De los más de 1,8 millones de electores españoles en Canarias, 935.577 son votantes de la provincia de Las Palmas, mientras que los 918.911 restantes corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, 1.674.845 son residentes en Canarias mientras que 179.643 residen en el extranjero.
Canarias contará con un total de 2.941 mesas repartidas en un total de 1.040 locales, de los que 532 estarán en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas, se indica en un comunicado.
En cuanto al voto por correo, en el Archipiélago se han admitido 62.313, de los que 32.933 corresponden a la provincia de Las Palmas y 29.380 a la de Santa Cruz de Tenerife. En las Islas habían solicitado esta opción para ejercer el voto un total de 68.574 electores, por lo que han sido admitidos el 90,8% de las peticiones. Las solicitudes de voto por correo aumentaron el 11,45 % respecto a las generales de 2019, la referencia comparable más próxima por celebrarse en el mismo periodo del año.
En estos comicios, en las dos circunscripciones provinciales se elegirán un total de 15 diputados o diputadas y en las circunscripciones insulares un total de 11 senadores o senadoras.
Asimismo, en estas elecciones generales, al igual que ocurrió en las de julio de 2023 y como resultado del cálculo realizado en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Loreg), en la provincia de Las Palmas se elegirán 8 diputados y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 7 diputados. Las islas de Gran Canaria y Tenerife elegirán tres senadores cada una, mientras que El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote elegirán un senador por cada circunscripción insular.
Para garantizar que las elecciones generales se celebran con las mayores garantías de seguridad y orden en el Archipiélago, está previsto para hoy un despliegue integrado por un total de 4.281 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad repartidos por todas las islas.
En total, habrá 3.652 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 1.841 de Policía Nacional y 1.840 de Guardia Civil, a los que se sumarán 500 agentes de Policía Local y 100 del Cuerpo General de la Policía Canaria.