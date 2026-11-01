Zálatta Teatro pone en escena ‘La Fosa’, una obra de Pedro Carrasco Garijo

Zálatta Teatro representa este domingo La fosa, una obra de Pedro Carrasco Garijo, dirigida por Telesforo Rodríguez. La cita es en el escenario de la compañía tinerfeña, Zálatta Espacio Escénico (Carretera Monte de las Mercedes, 119, La Laguna), a partir de las 20.30 horas.
Con un elenco conformado por Pablo Gordillo (Don Álvaro), Anderson Hernández (Arturo), Javier de León (Benito), Inés Rodríguez González (Rosita) y Clara Real (Carmen), La fosa presenta a un médico, un labrador, el hijo de una maestra sin oficio aparente y dos sirvientas, una de ellas adolescente, que comparten un destino. Se trata de una fosa en la que fueron fusilados una fatídica noche. Allí, inmóviles, reviven y reconstruyen fragmentos de sus vidas anteriores, cada uno desde su propia realidad.
Todos buscan una respuesta a la última pregunta que quedó sin contestar frente al pelotón de fusilamiento: “¿Por qué?”. En ese intento por comprender lo sucedido, afloran recuerdos, contradicciones y distintas facetas de la condición humana, que emerge con la misma brusquedad que los disparos que los condujeron hasta allí.