Estrés, distancia y móvil: cómo cambia el apoyo personal en la era digital

La soledad no deseada, el estrés laboral y los nuevos hábitos digitales están transformando la forma en que las personas buscan apoyo personal, también en un archipiélago donde la insularidad agrava la desconexión.

La búsqueda de apoyo personal se ha trasladado en parte al entorno digital, impulsada por el estrés y la distancia.

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LO ESENCIAL La salud mental se ha convertido en una preocupación pública creciente en Canarias, con Gran Canaria y Tenerife como principales focos de soledad no deseada. En España, los adultos dedican una media de 13,4 horas semanales a las redes sociales, lo que transforma los hábitos digitales y el modo de relacionarse. El estrés laboral por cargas excesivas y urgencias constantes figura entre las principales causas de deterioro del bienestar emocional. El apoyo a distancia, mediante llamadas, chats o videollamadas, gana terreno como primer paso ante dudas o momentos de presión.

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La actividad económica intensa, la dispersión familiar y los nuevos hábitos digitales están reconfigurando la manera en que las personas buscan apoyo personal. Ya no existe un único camino: algunos recurren a familiares o amigos, otros a profesionales de la salud, grupos locales o servicios en línea. Muchos combinan varias opciones según el momento y el tipo de problema. En Canarias, donde la insularidad añade una capa de distancia real y emocional, esta transformación se percibe con especial nitidez.

La vida ha acelerado su ritmo. Las familias están más repartidas. El trabajo cansa. Y una parte cada vez mayor de las tareas cotidianas transcurre desde el teléfono móvil. Poco a poco, el apoyo personal también ha empezado a moverse por ese mismo camino. No se trata de una tendencia pasajera: es un cambio estructural en cómo las personas procesan sus dudas, gestionan el estrés y deciden a quién acudir cuando algo les pesa.

La actividad económica genera oportunidades, pero también presión

Canarias ha registrado una notable actividad económica en los últimos años, impulsada por el turismo, el comercio y los servicios. Ese dinamismo ha traído empleo y movimiento a muchas familias. Sin embargo, una economía muy activa también puede generar presión sostenida: suben los precios, los alquileres pesan más y el trabajo puede ser temporal, irregular o agotador.

En este contexto, el estrés ha dejado de ser un asunto privado y menor. Está vinculado al trabajo, la vivienda, el dinero y la falta de tiempo. En lugares marcados por la economía de servicios, con horarios irregulares y contratos de temporada, esa presión puede ser especialmente difícil de gestionar. Por eso más personas buscan apoyo antes de llegar al límite: quieren manejar el estrés cuando todavía es manejable, no cuando ya se ha convertido en un problema clínico.

Ese apoyo no siempre tiene forma de terapia o consulta médica. A veces es una conversación corta, una hora tranquila o una opinión de alguien fuera del círculo habitual. La búsqueda de bienestar se ha vuelto más pragmática y más inmediata.

Los hábitos digitales redefinen qué esperamos del apoyo personal

Hoy muchas tareas normales se hacen desde el teléfono: se reservan citas, se compran billetes, se contacta con servicios públicos o privados. Eso también cambia la forma de entender el apoyo personal. Esa exposición sostenida ha transformado los hábitos digitales y, con ellos, las expectativas sobre la inmediatez y la accesibilidad de cualquier servicio, incluido el emocional.

Muchas personas esperan que el apoyo personal sea rápido, discreto y fácil de alcanzar. No quieren esperar días para una primera conversación, ni desplazarse para algo que empieza con una sola duda. Por eso los servicios de bienestar, orientación psicológica, coaching y acompañamiento espiritual han migrado en buena parte al entorno digital. Una llamada, un chat o una videollamada pueden resultar más sencillos que organizar un desplazamiento, especialmente en un archipiélago donde trasladarse entre puntos de una misma isla puede implicar tiempo, coste y planificación.

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No se trata solo de comodidad. Se trata de encajar la ayuda en la vida real, con hijos, transporte, horarios y cansancio. Las preguntas de tarot sí o no, las consultas a coaches en línea o las sesiones de psicología telemática comparten una misma lógica: permiten dar un primer paso pequeño sin convertirlo en un proceso largo. Ese umbral más bajo de acceso es, en sí mismo, un cambio relevante en la cultura del apoyo personal.

La soledad, en este escenario, se ha convertido en una preocupación pública de primer orden. La insularidad, la dispersión poblacional y la falta de espacios comunitarios crean territorios donde esa soledad se intensifica. Gran Canaria y Tenerife figuran como los principales focos detectados.

Una persona puede estar ocupada todo el día y sentirse sola igualmente. Puede contestar mensajes, trabajar con gente, mirar redes sociales y, aun así, sentir que nadie sabe de verdad lo que le pasa. Entre quienes llaman al Teléfono Dorado, un 23% describe síntomas de depresión y un 11% reconoce ansiedad o angustia. La relación entre salud y soledad crea, según los datos del informe, un círculo de retroalimentación que dificulta la mejora.

En la vida insular, esa sensación puede ser más intensa. Hay personas que se mueven entre islas por trabajo. Otras viven lejos de sus familiares. Hay mayores que dependen de vecinos o servicios cercanos, y jóvenes que parecen conectados todo el día pero no saben bien en quién confiar. Cuando alguien se siente así, el apoyo privado y discreto puede parecer más accesible: permite hablar sin explicar todo al entorno cercano, permite decir lo que preocupa sin hacerlo público.

La preocupación pública por la salud mental en Canarias tiene respaldo institucional. El Servicio Canario de la Salud ha impulsado en los últimos años programas de prevención del suicidio en centros educativos, y en 2025 más de mil profesionales recibieron formación específica a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN). La Consejería de Sanidad ha aprobado además una estrategia de salud para el periodo 2026-2032, que reconoce entre sus retos urgentes el riesgo elevado de problemas de salud mental, la soledad no deseada y el uso intensivo de pantallas en menores.

El diagnóstico multisectorial de servicios sociales en Canarias, elaborado entre 2024 y 2025 por encargo del Observatorio Canario de los Servicios Sociales y la Consejería de Bienestar Social, en colaboración con la Universidad de La Laguna, identifica la soledad no deseada, la salud mental y las adicciones como necesidades sociales emergentes que requieren refuerzo. El informe señala, además, que existen barreras de acceso concretas, entre ellas la brecha digital, las barreras físicas y los procedimientos burocráticos.

Ante ese diagnóstico, las preguntas de tarot sí o no, los chats de orientación o las consultas rápidas por videollamada no sustituyen a los servicios públicos de salud mental, pero sí pueden funcionar como un primer escalón: el paso que algunos no dan cuando el proceso les parece largo o invasivo. La clave del bienestar en este nuevo contexto no está en elegir entre lo digital y lo presencial, sino en construir una red donde ambos espacios se complementen. Para muchas personas, el apoyo personal empieza hoy con una pregunta pequeña enviada desde el sofá de casa.

Las preguntas de tarot sí o no, los servicios de coaching en línea y las apps de bienestar emocional responden a esa misma demanda de acceso inmediato y sin barreras. No son la solución completa, pero sí forman parte de un ecosistema de apoyo personal que se está ampliando. La ciudadanía canaria, por su parte, reclama talleres, centros de día, actividades comunitarias y lugares donde recuperar vínculos reales. Esa demanda y la expansión digital no son contradictorias: apuntan, juntas, a la misma necesidad de no afrontar en soledad lo que pesa.