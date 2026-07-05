La AEMET activa la alerta naranja este lunes en varias zonas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología eleva el nivel de aviso en Gran Canaria para el lunes con temperaturas máximas de 37 grados. Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera permanecen en amarillo.

Termómetro marcando temperaturas extremas durante la ola de calor que afecta a Canarias desde el domingo.

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LO ESENCIAL La AEMET activa aviso naranja (riesgo importante) en Gran Canaria para el lunes 6 de julio entre las 11.00 y las 20.00 horas. Temperaturas máximas de 37 grados en medianías del sudeste, sur y oeste de la isla y en la cuenca de Tejeda. Avisos amarillos (riesgo bajo) en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera con máximas de hasta 34 grados. El Gobierno de Canarias declara alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel naranja el aviso por altas temperaturas en Gran Canaria para este lunes 6 de julio, con máximas que alcanzarán 37 grados en zonas de medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.

La AEMET ha ampliado los avisos tras confirmar que las temperaturas más elevadas se alcanzarán durante los próximos dos días. Gran Canaria fue el epicentro de esta onda térmica, pasando de aviso amarillo el domingo a nivel naranja para el lunes. Las noches serán especialmente cálidas en medianías, sin que el termómetro baje de los 26 y 27 grados, lo que amplifica el riesgo de estrés térmico en la población más vulnerable.

Más allá de Gran Canaria, la AEMET mantiene avisos amarillos en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera para el lunes, con máximas previstas de 34 grados en zonas de interior y medianías del este, sur y oeste de estas islas. Los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana figuran entre los puntos más calurosos del archipiélago, con máximas que superarán los 35 grados.

Contexto meteorológico de la AEMET y medidas de protección civil

El Gobierno de Canarias ha respondido a esta situación declarando la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife desde las 08.00 horas del domingo 5 de julio, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil (INFOCA). La alerta afecta a Gran Canaria por encima de los 400 metros de altitud y a las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife, zonas donde el calor se dejará sentir con especial intensidad.

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La AEMET ha resaltado los niveles elevados de radiación ultravioleta durante este episodio, un factor de riesgo adicional para quienes permanezcan al aire libre durante las horas centrales del día. Las recomendaciones para la población incluyen beber agua con frecuencia, evitar el esfuerzo físico entre las 12.00 y las 17.00 horas, buscar espacios frescos y extremar la atención a personas dependientes.

Evolución prevista y duración del episodio

El martes, la AEMET prevé que nuevas islas como Lanzarote y Fuerteventura puedan elevar su aviso a nivel naranja, con temperaturas superiores a los 37 grados en zonas de interior y vertientes sur.

El estado de los avisos puede consultarse en tiempo real a través del portal oficial de la AEMET, donde la Agencia actualiza sus predicciones varias veces al día.

Para la población de Gran Canaria y de las medianías del sur de Tenerife, las próximas horas suponen un punto crítico en términos de exposición al calor extremo. Aunque los avisos se activan solo durante las horas de máxima radiación solar, la persistencia del calor durante la noche complica la recuperación térmica del cuerpo y aumenta el riesgo de patologías relacionadas con el estrés térmico.