Cuánto tardaría Canarias en saber que viene una erupción de un volcán

Ocho días: el tiempo que tuvo Canarias entre la señal definitiva y la erupción de La Palma

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LO ESENCIAL Pasaron ocho días entre el enjambre y la erupción. El magma empezó a acumularse tres meses y medio antes. La deformación alcanzó los 21 centímetros la última semana. La sismicidad llevaba apareciendo desde 2017. Las anomalías geoquímicas se detectaban desde 2010.

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Es la pregunta que se hace medio archipiélago de Canarias cada vez que tiembla: ¿cuánto tiempo tendría Canarias para reaccionar si se acercara una erupción? La respuesta más fiable la dio La Palma en 2021, porque fue la primera erupción del archipiélago monitorizada en directo. Y el número es este: entre el enjambre sísmico que disparó las alarmas, el 11 de septiembre, y el inicio de la erupción, el 19, pasaron ocho días.

Ocho días es poco y es mucho. Poco si se piensa en una obra o en una mudanza. Mucho si se compara con lo que hubo en 1909 o en 1971, cuando no existía nada parecido a la red de vigilancia actual. En esa semana se evacuó a unas 7.000 personas y no hubo víctimas por la lava.

Las señales que vigilan en Canarias y cuándo aparecen

Los organismos de vigilancia siguen tres parámetros y cada uno avisa en un plazo distinto.

Sismicidad. Es la primera en moverse. En La Palma empezó a aparecer en 2017 , cuatro años antes, con enjambres recurrentes. Lo determinante no fue que hubiera terremotos , sino que en septiembre de 2021 los hipocentros empezaron a migrar hacia arriba, reflejando el ascenso del magma.

Es la primera en moverse. En La Palma empezó a aparecer en , cuatro años antes, con enjambres recurrentes. Lo determinante no fue que , sino que en septiembre de 2021 los hipocentros empezaron a migrar hacia arriba, reflejando el ascenso del magma. Deformación del terreno. El suelo se abomba cuando algo lo empuja desde abajo. En la isla se detectó deformación creciente desde 2009 , pero el salto llegó la semana previa: hasta 21 centímetros de abombamiento y 7,5 en el proceso contrario.

El suelo se abomba cuando algo lo empuja desde abajo. En la isla se detectó deformación creciente desde , pero el salto llegó la semana previa: hasta de abombamiento y 7,5 en el proceso contrario. Geoquímica. Las anomalías en los gases se venían detectando desde 2010. Es el indicador más temprano y a la vez el más difícil de interpretar.

Un estudio posterior determinó que el magma había empezado a acumularse a menos de cinco kilómetros de profundidad en Jedey tres meses y medio antes de la erupción, muy cerca de donde finalmente salió. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Ese dato encierra la clave de todo el asunto. El proceso llevaba años en marcha, pero la señal inequívoca, la que permite decir «esto va a salir», llegó apenas una semana antes. Los especialistas lo resumen así: las erupciones avisan con tiempo, pero los indicios que dan no son lo bastante claros para responder con precisión a las preguntas que realmente importan, que son cuándo y dónde.

Qué ha cambiado en Canarias desde entonces

Hay un límite técnico que conviene conocer. Una de las metodologías de detección por satélite actualiza la información cada seis días, y como advierte uno de los investigadores implicados, si la deformación es pequeña, o la tienes encima o no la detectas con las estaciones. Por eso se combinan sismómetros, GNSS, inclinómetros, satélites y muestreo de gases: ninguno basta por sí solo.

El archipiélago cuenta hoy con más de un centenar de estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos entre el IGN y el Instituto Volcanológico de Canarias, funcionando las veinticuatro horas del día. Es una de las redes más densas de Europa, y La Palma fue precisamente la primera isla donde esa vigilancia local estuvo operativa durante una erupción.

Conviene en Canarias además distinguir dos cosas que se confunden. Una es detectar que hay magma moviéndose; otra es activar una evacuación. Esa decisión la toma el Pevolca, el plan de emergencias volcánicas del Gobierno de Canarias, a partir del criterio del comité científico, y se traduce en un semáforo de niveles que va del verde al rojo.

La lectura final de La Palma es doble y vale la pena quedarse con las dos partes. La red funcionó: hubo aviso, hubo evacuación y no murió nadie por la lava. Pero el margen real fue de días, no de meses. Por eso, cuando un responsable del IGN dice que hay que trabajar como si la próxima intrusión fuera mañana, no está siendo alarmista. Está describiendo exactamente lo que ocurrió la última vez.