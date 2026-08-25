Pronóstico de la AEMET en Canarias: anuncia más calor con un «potaje de lluvias, calima y viento»

La AEMET advierte de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve durante el sábado y domingo, con temperaturas máximas rondando los 30 grados en las zonas más cálidas.

La AEMET advierte de precipitaciones débiles en el norte de Canarias durante el fin de semana, con temperaturas máximas de 30 grados.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé un cambio meteorológico significativo a partir del sábado en Canarias. Se esperan precipitaciones débiles y ocasionales especialmente en medianías del norte. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados en las zonas más cálidas del archipiélago. El viento moderado del nordeste tendrá intervalos fuertes en vertientes montañosas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su predicción para los próximos días y avisa de un cambio en el patrón meteorológico que afectará a Canarias a partir del sábado.

El cambio no será abrupto. La AEMET describe una evolución en dos escalones: el sábado la humedad se concentrará principalmente en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan precipitaciones débiles y ocasionales especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Lanzarote y Fuerteventura también registrarán una baja probabilidad de lluvia débil y aislada. A medida que avance la jornada, se abrirán claros en las horas centrales del día, permitiendo que el sol se asoma en muchas zonas.

Sábado: transición lenta según la AEMET

Para el sábado, la AEMET mantiene las lluvias en el norte de las islas de mayor relieve como el fenómeno más probable. La nubosidad será variable: Lanzarote y Fuerteventura pasarán de intervalos nubosos a cielos poco nubosos durante la tarde, mientras que en el norte de las islas montañosas también se abrirán claros durante las horas centrales. Las temperaturas registrarán pocos cambios o descenderán ligeramente, aunque la bajada podría ser localmente moderada en las máximas del interior de las islas de mayor relieve.

El viento soplará moderado de norte a nordeste, pero con intervalos de fuerte intensidad en vertientes muy concretas de las islas montañosas. En cumbres centrales de Tenerife, el viento será del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada. Este componente ventoso es el dato que verdaderamente condiciona los planes del fin de semana para quienes tengan actividades náuticas o en zonas costeras expuestas.

Domingo: inestabilidad generalizada según AEMET

El domingo la inestabilidad se generalizará por todo el archipiélago. La AEMET prevé que las lluvias débiles y ocasionales se distribuyan de manera más amplia, aunque seguirán siendo precipitaciones de poca entidad. El patrón meteorológico mostrará intervalos nubosos con predominio del cielo nuboso, especialmente en el interior y este de las islas montañosas. Las temperaturas máximas continuarán sin cambios significativos o en ligero descenso, manteniéndose en torno a los 30 grados en las zonas más cálidas como el sureste de Gran Canaria y el sur de Tenerife.

Lo que cambia para el lector que planifica el fin de semana es importante distinguir por zona. Si el plan es playa en Lanzarote, Fuerteventura o vertientes sur, el sábado acompañará sin discusión. Si el plan es medianías del norte, conviene contar con nubosidad las dos jornadas y con alguna llovizna suelta el domingo. Y si implica actividades náuticas o en costa expuesta, el dato crítico es el viento moderado con rachas fuertes, no el termómetro.

X twitter.com Predicción semanal: Hoy: en el interior nordeste peninsular, chubascos acompañados de tormentas que podrían ir con granizo grande y rachas de viento muy fuertes; en el interior noroeste chubascos que podrían ir con tormenta y rachas de viento muy fuertes. (1/2) 🧵 pic.twitter.com/CPWS5McSB1 — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2026

La AEMET actualiza su predicción varias veces al día, por lo que la última consulta antes de salir de casa sigue siendo la que manda, especialmente cuando el archipiélago se comporta como ocho territorios distintos a la vez.

Para el lector que consulta estas predicciones, conviene recordar que los avisos y pronósticos de la AEMET se actualizan constantemente. La página web oficial aemet.es pone a disposición del público predicciones a siete días, mapas de vigilancia de fenómenos adversos, y alertas específicas por zonas. Los avisos tienen un alcance máximo de 48 horas de antelación, mientras que las predicciones detalladas se extienden hasta cinco días. Para quienes residan en Canarias o planifiquen actividades en el archipiélago, consultar la sección de predicción marina resulta especialmente útil dado el peso del componente ventoso en estas jornadas.

El cambio meteorológico anunciado por la AEMET marca el cierre de una etapa de estabilidad anticiclónica caracterizada por temperaturas persistentemente altas. A partir del fin de semana, la entrada de humedad y la reorganización de los campos de presión introducirán mayor variabilidad, particularmente en las islas de mayor relieve. Los próximos días servirán como termómetro de la transición otoñal que se aproxima, aunque las máximas se mantendrán todavía en rangos veraniegos en las zonas más meridionales.

Previsión de la AEMET del tiempo por islas

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos a primeras y últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. No se descarta alcanzar los 30 °C en el sudeste de la isla. Viento moderado de norte a nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 22-30.

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas del interior. No se descarta alcanzar los 30 °C en el sudeste de la isla. Viento moderado de norte a nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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Puerto del Rosario: 22-28.

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado en general, salvo por intervalos en el norte durante la primera mitad del día y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos de las máximas en la vertiente sur. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en zonas bajas del sur y oeste. Viento moderado de nordeste, con algún intervalo de fuerte en el litoral sureste y extremo oeste. En cumbres, viento flojo de componente oeste, aumentando a moderado tras el mediodía. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 23-27.

Tenerife

Nuboso en el norte según la AEMET, pudiéndose abrir algún claro durante las horas centrales, en el resto de zonas poco nuboso, salvo algunos intervalos en el oeste y sur durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, excepto ligeros ascensos de las mínimas en cumbres. No se descarta alcanzar los 30 °C en zonas del litoral sur de la isla y sureste del área metropolitana. Viento flojo a moderado del nordeste. En cumbres, flojo de componente oeste, arreciando de moderado a fuerte en cumbres centrales, con baja probabilidad de rachas muy fuertes en el Teide. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 24-30.

La Gomera

Nuboso en el norte, en el resto de zonas, poco nuboso salvo algunos intervalos a últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente oeste, aumentando ligeramente tras el mediodía. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 24-29.

La Palma

Nuboso en el norte y este, pudiéndose abrir algún claro durante las horas centrales. En el resto de zonas, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día y poco nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos de las máximas. Viento del nordeste flojo a moderado. En cumbres, entre flojo y moderado de componente oeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 21-27.

El Hierro

Poco nuboso o despejado en general según la AEMET, con intervalos ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado con algunos intervalos de flojo. En cumbres, viento flojo de componente oeste, aumentando ligeramente tras el mediodía. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 18-23.