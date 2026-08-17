La AEMET actualiza el pronóstico del tiempo: lluvias locales y cielos nubosos en estas zonas de Canarias

La AEMET prevé intervalos nubosos alternados con cielos despejados y débiles precipitaciones en el norte de las islas. Las máximas rondarán los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Intervalos nubosos y débiles lloviznas locales marcan el pronóstico de la AEMET para este lunes en Canarias.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé temperaturas máximas de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife para este lunes. Se esperan intervalos nubosos alternados con cielos despejados en todo el Archipiélago. No se descartan lloviznas débiles y locales, especialmente en medianías del norte. El viento soplará flojo a moderado del norte, más intenso en extremos noroeste y este.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un lunes de cielos variables en Canarias, con alternancia de intervalos nubosos y claros que definirá una jornada de transición meteorológica. Las temperaturas apenas variarán respecto a días anteriores, aunque no se descartan lloviznas débiles y dispersas en determinadas zonas, especialmente en las medianías del norte de las islas durante la primera mitad del día.

Los máximos térmicos rondarán los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y 28 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 23 grados en ambas capitales, según el pronóstico de la AEMET. En el resto del archipiélago, las temperaturas seguirán un patrón similar, sin cambios significativos o con ligeros descensos en zonas de interior.

Dinámica de vientos y condiciones marítimas según la AEMET

El tiempo sera inestable en Canarias, el viento será en general flojo a moderado del norte, aunque con intensificaciones en los extremos noroeste y este de las islas de mayor relieve. En las costas sur se esperan brisas, lo que traducirá en condiciones más tranquilas en las playas de sotavento.

En las aguas de Canarias, la AEMET prevé vientos del nordeste de fuerza 3 a 4, con marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Estas condiciones, aunque modestas, aconsejan cautela a quienes practiquen deportes acuáticos o navegación en aguas abiertas.

Pronóstico detallado por islas: la AEMET especifica el tiempo en cada zona

En Lanzarote se esperan intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso a partir del mediodía, con alguna lluvia débil, ocasional y dispersa durante la primera mitad del día. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, mientras que el viento será flojo del norte, intensificándose por la tarde con brisas en costas sur.

Fuerteventura seguirá una pauta similar: intervalos nubosos que abrirán a poco nuboso a partir del mediodía, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, y viento flojo del norte más intenso por la tarde. Las brisas en costas sur suavizarán las condiciones en la línea de playa.

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Gran Canaria experimentará intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte durante la madrugada, según la AEMET. Por la tarde predominarán cielos poco nubosos. En las cumbres centrales se esperan despejadas. Las temperaturas mostrarán pocos cambios en costas y ligero descenso en zonas de interior. El viento será moderado del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, con brisas en costas sur.

Tenerife registrará intervalos nubosos a nuboso sin descartar lluvias débiles en las medianías del norte durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con viento flojo a moderado del norte, más intenso en el extremo noroeste y vertiente este, además de brisas en costas oeste. En cumbres se espera viento moderado de componente oeste.

La Gomera presentará intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la madrugada, predominando cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, con brisas en costas sur.

La Palma verá intervalos nubosos sin descartar lloviznas débiles, dispersas y ocasionales en el nordeste. Temperaturas con pocos cambios, mientras que el viento será flojo a moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, con brisas en costas oeste.

El Hierro cerrará el pronóstico isleño con intervalos nubosos sin descartar lloviznas débiles en medianías del norte a primeras horas. Por la tarde predominarán cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, con brisas en costas sur.

La AEMET subraya que la distribución asimétrica de precipitaciones entre las vertientes norte y sur de las islas responde a cómo las masas montañosas interceptan la humedad transportada por los alisios, descargándola preferentemente en las laderas de barlovento.

Los ciudadanos pueden acceder a las predicciones detalladas de la AEMET a través de su página web oficial o aplicaciones móviles, que ofrecen información en formato texto, mapas interactivos con animaciones y avisos específicos cuando existe riesgo de fenómenos adversos. Este lunes, aunque sin alertas por fenómenos peligrosos, la variabilidad nubosa aconseja planificar actividades al aire libre con flexibilidad, especialmente en las medianías del norte donde las lloviznas débiles podrían afectar a senderismo o excursiones de montaña.