Avisos de la AEMET: tiempo inestable y lluvias débiles marcan el inicio de la semana en Canarias

La AEMET prevé nubosidad variable y precipitaciones ocasionales en el norte de las islas montañosas para el inicio de la semana con temperaturas sin grandes cambios.

Previsión meteorológica de la AEMET para el lunes en Canarias con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles.

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LO ESENCIAL La AEMET anuncia intervalos nubosos generalizados para el lunes en todo el archipiélago. Se esperan lluvias débiles y ocasionales especialmente en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a los días anteriores. El viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un cambio significativo en el patrón meteorológico de Canarias para el inicio de semana. Intervalos nubosos ganaron protagonismo en el archipiélago con probable lluvia débil en medianías, especialmente en las vertientes norte del relieve, marcando el fin de varios días de intenso calor.

Tras el fin de semana, durante el que la AEMET registró máximas de hasta 37 grados en zonas del sureste de Gran Canaria, la inestabilidad se generaliza de manera gradual. El cambio no llega de golpe. El sábado la humedad se concentra en el norte y el descenso térmico afecta principalmente al interior de las islas de mayor relieve. El domingo la situación se amplifica, con precipitaciones que se extienden a más sectores del archipiélago, aunque siempre de carácter débil y disperso.

Precipitaciones débiles: dónde y cuándo según la AEMET

La AEMET prevé que las lluvias se concentren en medianías del norte, especialmente en el noreste durante la primera mitad del día. En Tenerife, los cielos estarán nubosos en el norte con precipitaciones débiles en medianías, principalmente durante la madrugada y primeras horas. No se descartan lloviznas en las medianías del sur por la tarde, aunque de baja intensidad. En Gran Canaria, predominará la nubosidad al norte, donde serán probables precipitaciones débiles en medianías, en especial durante la madrugada, mientras el resto mantendrá cielos poco nubosos o despejados.

La característica principal de estas precipitaciones es su carácter débil, disperso y ocasional. No se espera un episodio generalizado de lluvia ni precipitaciones de especial intensidad. Las lloviznas apenas mojarán el suelo en zonas concretas y apenas dejarán acumulaciones relevantes. Este es un cambio moderado respecto a las semanas previas de estabilidad y calor extremo, pero no un temporal.

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Temperaturas en descenso y viento del alisio según la AEMET

Las temperaturas experimentarán un giro notable en las zonas de interior de medianías, especialmente en el sur y oeste, donde el descenso será localmente notable. En Santa Cruz de Tenerife se esperan máximas de 29 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros no superarán los 27 grados. En zonas altas, el descenso será más acusado. Las mínimas oscilaron entre los 18 grados en El Hierro y los 23 en zonas del sureste de Gran Canaria.

El viento sigue siendo un elemento destacado de la previsión. La AEMET advierte que el alisio soplará con intensidad, dejando rachas ocasionalmente fuertes, especialmente en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas como Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Durante la madrugada del sábado, estas rachas podrían ser localmente muy fuertes. En cumbres centrales, el viento será más flojo, de componente oeste. En el mar, se prevé marejada a fuerte marejada con componente norte o noreste, con olas de entre uno y dos metros de altura.

Este cambio llega tras semanas de calima y calor extremo que han afectado al archipiélago, según datos de AEMET. La mejoría de los parámetros ambientales ha permitido que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias diera por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria. A partir de este fin de semana, el Cabildo de Tenerife reduce las restricciones y activa el grado 0 o prealerta en los cuatro sectores de riesgo de la Isla.

Para los usuarios y residentes en Canarias, la recomendación es consultar los boletines actualizados de la AEMET antes de planificar actividades al aire libre, especialmente en zonas de montaña donde la concentración de lluvia será mayor. Aunque las precipitaciones serán débiles, el aumento de nubosidad y humedad marcará una transición clara respecto a los días previos de tiempo seco y estable. Quienes realicen actividades en el mar o en sectores expuestos al viento deben prestar atención a la intensidad del alisio y a las olas previstas, que podrían afectar a la navegación y a la práctica de deportes acuáticos.