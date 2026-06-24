El calor llega a Canarias pero AEMET avisa: la subida de temperaturas será pasajera

La agencia meteorológica prevé para este miércoles 24 de junio jornadas sin avisos en el archipiélago, con nubosidad variable, lloviznas débiles y termómetros que suben pero sin consolidarse.

El archipiélago canario amanece este miércoles sin avisos de la AEMET, con nubosidad variable y temperaturas en ligero descenso.

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LO ESENCIAL Santa Cruz de Tenerife registrará entre 20 y 28 grados este miércoles. Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre 21 y 24 grados durante la jornada. Viento del suroeste fuerte en las cumbres centrales de Tenerife. Valverde, en El Hierro, tendrá la mínima más baja del archipiélago: 17 grados.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este miércoles, 24 de junio de 2026, una jornada sin avisos meteorológicos activos en el archipiélago de Canarias.

La previsión de la AEMET dibuja un escenario distinto según la franja del archipiélago. Las islas orientales, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, arrancarán el día con intervalos nubosos y alguna llovizna puntual durante las primeras horas, para ir despejando progresivamente a lo largo de la mañana. En las islas occidentales, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, el panorama será algo más variable: cielos nubosos con probables lluvias débiles que irán abriendo claros a partir del mediodía.

X twitter.com Eso habría hecho que ese aire africano que está enviando a la Península nos habría llegado a Canarias. Sin embargo, ese mismo giro, al haber quedado al norte de las islas, lo que nos está aportando es aire húmedo del Atlántico. pic.twitter.com/vRcIXGPFLU — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) June 23, 2026

En cuanto al viento, la AEMET prevé componente nordeste de flojo a moderado en la mayor parte del archipiélago.

Qué temperatura hará este miércoles en cada isla según la AEMET

La AEMET detalla las temperaturas mínimas y máximas previstas para las capitales y núcleos de referencia de cada isla. Santa Cruz de Tenerife será la capital con la máxima más elevada del día, con valores entre 20 y 28 grados. Las Palmas de Gran Canaria registrará un ambiente algo más fresco, con mínimas de 21 grados y máximas de 24 grados.

En Lanzarote, la AEMET apunta a una jornada que comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna de madrugada, para tender a poco nuboso o despejado a medida que avance la mañana. El viento del nordeste soplará flojo a moderado. Arrecife oscilará entre los 20 y los 27 grados.

En Fuerteventura, el comportamiento será similar al de Lanzarote: nubes a primeras horas, llovizna débil posible durante la madrugada y cielos que tenderán a aclararse con el avance del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes o en ligero descenso. Puerto del Rosario registrará entre 20 y 25 grados.

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El viento nordeste soplará flojo a moderado. Las Palmas de Gran Canaria se moverá, como ya se ha señalado, entre los 21 y los 24 grados.

En Tenerife, la AEMET distingue entre las zonas de cumbre y el resto de la isla. En las áreas no expuestas a las cumbres centrales, el cielo estará nuboso con probables lluvias débiles, abriéndose claros desde el mediodía. En las propias cumbres, el ambiente será más despejado pero con viento del suroeste con carácter fuerte. Santa Cruz de Tenerife registrará entre 20 y 28 grados.

La Gomera afrontará el día con cielos nubosos en buena parte de la isla y probabilidad de lluvias débiles durante la primera mitad de la jornada. A partir del mediodía se abrirán claros. El viento del nordeste se mantendrá flojo a moderado. San Sebastián de La Gomera oscilará entre 18 y 24 grados.

En La Palma, la AEMET prevé cielos nubosos salvo en las cumbres, donde el ambiente será más despejado. Las lluvias débiles serán probables durante la primera mitad del día, con apertura de claros desde el mediodía. Las temperaturas no experimentarán grandes variaciones. Santa Cruz de La Palma se moverá entre los 20 y los 24 grados.

Finalmente, El Hierro presentará predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y tendencia a abrirse claros a partir del mediodía. En cumbres, el cielo estará poco nuboso. El viento del nordeste soplará flojo a moderado.

La AEMET anticipa más calor en el verano canario, pero con matices

La AEMET recuerda que la dinámica atmosférica en el archipiélago está condicionada por los vientos alisios de componente nordeste, que actúan como regulador térmico natural y frenan los excesos de calor que sí se registran en la Península, donde este miércoles se mantienen avisos por altas temperaturas en amplias zonas.

Para los residentes y visitantes de las islas, la jornada del 24 de junio transcurrirá sin riesgos meteorológicos significativos. Quienes tengan previsto acercarse a las cumbres de Tenerife deberán tener en cuenta el viento fuerte del suroeste previsto para esa zona. En el resto del archipiélago, las lloviznas débiles de madrugada no comprometerán las actividades al aire libre una vez avance la mañana y se vayan abriendo los claros.

La AEMET actualiza sus predicciones de forma continua. Los usuarios pueden consultar el estado de los avisos y la previsión detallada por isla y municipio en la web oficial del organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.