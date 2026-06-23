Canarias tendrá un verano muy duro y extremo: lo que la AEMET ha anunciado

La AEMET prevé temperaturas y precipitaciones por encima de la media en julio y agosto en el archipiélago, tras la primavera más húmeda de toda la serie histórica registrada en Canarias.

Víctor Quintero, delegado territorial de la AEMET en Santa Cruz de Tenerife, presentó la previsión estacional para el verano de 2026.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé un verano más cálido y húmedo de lo habitual en Canarias. Los modelos apuntan a señal clara de calor al menos hasta mediados de julio. La primavera acumuló 180 milímetros de lluvia, un 347 % por encima de la media. En abril se alcanzaron máximas de 37,9 grados en La Aldea de San Nicolás.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado este martes su previsión estacional para el verano en Canarias: los meses de julio y agosto llegarán con temperaturas y precipitaciones por encima de la media climática. Víctor Quintero, delegado territorial de la AEMET en Santa Cruz de Tenerife, presentó el balance de la primavera y el pronóstico estival en rueda de prensa, subrayando que la señal de calor se mantiene clara al menos durante las próximas semanas y que podría prolongarse hasta mediados de julio.

El mensaje de la agencia estatal es nítido: Canarias afronta un verano más cálido y más húmedo de lo habitual. Así lo reflejan los modelos que maneja la AEMET, que sitúan al archipiélago en un escenario de temperaturas superiores a los valores normales para los meses estivales. No obstante, Quintero insistió en que las previsiones estacionales deben interpretarse con cautela, ya que ofrecen escenarios generales y no permiten anticipar con tanta antelación si se producirán episodios concretos como olas de calor.

La AEMET también advirtió de un incremento de la humedad ambiental, un factor que en el archipiélago resulta especialmente relevante. La combinación de altas temperaturas y mayor humedad configura las condiciones propias de los veranos más exigentes para los isleños, con noches que dificultan el descanso y jornadas en las que el calor se percibe con mayor intensidad que el simple dato termométrico.

Una primavera de contrastes: frío extremo en marzo y récord de lluvia en Canarias

Para contextualizar la previsión veraniega, Quintero repasó el comportamiento climático de la primavera, comprendida entre marzo, abril y mayo. El balance fue el de una estación ligeramente fría y muy húmeda. La temperatura media del trimestre se situó en 16,4 grados, con una anomalía de -0,3 grados respecto al periodo de referencia, lo que la convierte en una primavera fría, aunque sin figurar entre las más extremas de la serie histórica.

Marzo fue el mes que más condicionó ese balance. Con una temperatura media de 14,6 grados y una anomalía de -1,2 grados, dejó registros tan llamativos como los -5,6 grados alcanzados en Izaña.

Abril y mayo suavizaron ese comportamiento. Entre el 15 y el 19 de abril se registraron temperaturas excepcionalmente altas que elevaron la media mensual, mientras que en mayo se repitió una situación similar entre los días 20 y 26. Durante esos episodios se alcanzaron máximas de 37,9 grados en La Aldea de San Nicolás y de 35,2 grados en Tías, Lanzarote. Abril llegó incluso a registrar 21 noches tropicales, la mayor parte concentradas durante ese episodio cálido.

El gran protagonista de la primavera fue, sin embargo, la lluvia. El archipiélago acumuló una media de 180 milímetros, una cifra que supone un 347 % más de precipitación de la habitual y que convierte a esta estación en la más húmeda del periodo de referencia utilizado por la AEMET. Marzo resultó extremadamente húmedo, con una precipitación media de 144,6 milímetros, un 456 % superior al valor normal. Los mayores registros se produjeron en el Roque de los Muchachos, San Mateo, San Bartolomé de Tirajana y El Paso. Abril sumó 23,9 milímetros, un 165 % por encima de la media, y mayo acumuló 11,5 milímetros, un 235 % superior al valor normal.

Las borrascas Regina y Therese, ambas durante marzo, marcaron el trimestre. Therese, formada en Canarias, dejó importantes cantidades de lluvia gracias al paso sucesivo de varios frentes que atravesaron de lleno el archipiélago. A ello se sumaron fenómenos como las nevadas en Izaña y el Roque de los Muchachos, rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora durante el paso de Therese, más de 4.000 rayos detectados en el entorno de las islas y varios episodios de calima coincidiendo con jornadas de altas temperaturas.

Qué dice la AEMET sobre julio y agosto: calor y más lluvia de lo habitual

Para el conjunto del verano, correspondiente a los meses de julio y agosto, la AEMET estima que existe una mayor probabilidad de que tanto las temperaturas como las precipitaciones estén por encima de la media climática en Canarias. En cuanto a junio, con datos disponibles hasta el día 14, las temperaturas ya se situaban por encima de los valores normales, mientras que las precipitaciones habían sido escasas y acordes con lo habitual para la primera mitad del mes.

La previsión estacional de la AEMET no es una certeza de episodios concretos, sino una señal probabilística. Los modelos de la agencia expresan sus resultados en terciles: para Canarias, el tercil cálido recibe la probabilidad más alta en el reparto entre las tres posibilidades (temperatura por encima, dentro o por debajo de la media). La señal es más tenue que en el Mediterráneo peninsular, coherente con la mayor influencia atlántica del archipiélago, pero apunta en la misma dirección que el resto del territorio nacional.

Para el trimestre julio-septiembre, la probabilidad de que el periodo resulte más cálido de lo normal en el suroeste peninsular y Canarias se sitúa entre el 60 y el 70 %, según los datos de la agencia. En cuanto a las precipitaciones, los modelos apuntan a una probabilidad de entre el 50 y el 60 % de que el verano sea más lluvioso de lo habitual en las islas orientales. Esta previsión no implica lluvias persistentes, sino una posible mayor frecuencia de tormentas y episodios convectivos durante los próximos meses.

Para los residentes y visitantes del archipiélago, la previsión de la AEMET tiene implicaciones prácticas directas. Un verano con temperaturas superiores a la media y mayor humedad ambiental aconseja extremar las precauciones durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar atención a los avisos que la propia agencia vaya activando a medida que avance la estación. La AEMET actualiza sus predicciones operativas de forma diaria y sus avisos están disponibles en su web oficial.

La próxima actualización de la predicción estacional de la AEMET, que se publica mensualmente entre los días 25 y 30, aportará nuevos datos sobre el comportamiento previsto para el trimestre agosto-septiembre-octubre. Será entonces cuando se pueda valorar con mayor precisión si la señal cálida se intensifica o se modera a medida que avanza el verano en las islas.